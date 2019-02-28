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28. 02. 2019

Пограничники показали, как готовят собак в спецназ

На базе Кинологического учебного центра во Львовской области началась подготовка спецназа КОРД и их служебных собак. В течение трех месяцев полицейские будут изучать основы дрессировки, изучать методику и тактику применения поисково-штурмовых собак. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщила пресс-служба ГПСУ.

На обучение приехали с собаками сотрудники КОРД из Киева, Черновцов, Херсона, Ивано-Франковска, Харькова и Хмельницкой области.

Штурмовых собак воспитывают из немецких, бельгийских овчарок и ротвейлеров.

Поисково-штурмовые собаки департамента КОРД выполняют совсем другие задачи, чем собаки пограничной службы, которые вынюхивают контрабанду или нарушителей границы.

Главной задачей бойцов КОРД является задержание вооруженных преступников и борьба с терроризмом, поэтому обычно штурмовых собак используют в помещениях, где могут скрываться вооруженные преступники с взрывными устройствами, несущие повышенную угрозу жизни бойцов.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники показали, как готовят собак в спецназ

Ранее сообщалось, что на Филиппинах собак приучили ездить на скутере. Водитель с тремя собаками "на борту" разогнался до 30 километров в час. 

А в Парагвае пес по кличке Тесапара тренирует футбольную команду. Он выполняет функции помощника главного тренера.

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Источник: korrespondent.net

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