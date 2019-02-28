Путин наградил орденом народного артиста Украины

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста Украины и России Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован в четверг, 28 февраля, на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича, город Москва" - говорится в документе.

Тем временем 16 марта запланирован авторский концерт Жванецкого в Октябрьском дворце в Киеве.

Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий был удостоен звания народного артиста Украины, а в 2012 году - России.

Напомним, в конце прошлого года группу Kazka заочно наградили в России. Украинский коллектив попал в топ самых ярких артистов 2018 года по версии Нового Радио.

Также в прошлом году Лобода и Лорак получили новые российские награды.

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Источник: korrespondent.net