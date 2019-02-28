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28. 02. 2019

Генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа

Генеральный прокурор Австрии считает, что решение Высшего земельного суда Вены об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США необходимо пересмотреть, сообщает газета Die Presse.

Генпрокурор считает, что OLG недостаточно исследовал, был ли запрос США о выдаче бизнесмена политически мотивирован. В связи с этим он оспорил принятое в феврале 2017 года решение суда.

Если генпрокурору удастся отменить решение, Высший земельный суд Вены будет вынужден рассматривать дело заново.

Напомним, бизнесмена задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских властей, однако впоследствии он вышел на свободу под залог в 125 млн евро.

Отметим, Генеральная прокуратура Украины также готовит подозрения бизнесмену Фирташу.

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Источник: korrespondent.net

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