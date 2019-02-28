В морском порту Николаева заявили об обысках

На территории Николаевского морского порта в среду, 27 февраля, следователями полиции совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры Николаевской области были проведены массовые обыски. Об этом пишут Новости-N со ссылкой на сотрудника Николаевского филиала ГП Администрация морских портов Украины.

Отмечается, что обыски прошли в бухгалтерии, отделе закупок, службе портовых операций.

Причиной проведения следственных действий якобы стало уголовное производство по факту хищения денежных средств в Николаевском филиале ГП Администрация морских портов Украины при проведении ремонтных работ буксиров на суму более 20 млн. грн.

Как сообщил собеседник издания, речь идет об услугах по ремонту четырех плавсредств, которые предоставляла фирма Бизнес-марин, директором которой является сотрудник предприятия Магистраль-Юг, а владельцем - экс-директор фирмы Портосервис-Николаев. Обыски также были проведены по месту жительства вышеуказанных лиц.

Ранее стало известно, что НАБУ подозревает руководство Морского транспортного порта Южный в хищении более 152 миллионов гривен. Вскоре исполняющего обязанности директора порта Южный Виталия Жуковского уволили.

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Источник: korrespondent.net