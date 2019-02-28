Водитель, погубивший четырех человек в Николаеве, досрочно вышел из тюрьмы

Экс-полицейский Валерий Агаджанов, который совершил дорожно-транспортное происшествие в центре Николаева, в результате чего погибло четверо молодых людей, был досрочно освобожден из колонии города Полтавы. Об этом сообщает местное издание Новостей-N.

Как удалось выяснить СМИ, Агаджанов, 17 мая 2018 года осужденный на семь лет Апелляционным судом Николаевской области, был отправлен по этапу в колонию города Полтавы. А спустя четыре месяца после решения Апелляционного суда, Агаджанов подает заявление и просит его досрочно освободить. Об этом говорится в решении Полтавского районного суда города Полтавы.

Судья Потетий рассмотрел в заседании заявление Агаджанова о досрочном освобождении и утвердил его. С 14 сентября 2018 года Валерий Агаджанов стал свободным человеком.

Как сообщалось, фигурантам ДТП в Харькове дали по десять лет. Суд приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы. Также суд лишил Зайцеву и Дронова права управления транспортными средствами на три года.

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Источник: korrespondent.net