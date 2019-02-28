Куда пойти в Киеве на выходных 2-3 марта

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. 2-3 марта стоит сходить на сладкий маркет Всі. Свої, международный турнир по смешанным единоборствам, разноплановые концерты, театральные постановки.

В столице продолжает работать Фестиваль Гигантских Китайских фонарей на Певчем поле, проходят представления немецкого цирка Black and White и еще неделю будет работать семейный парк развлечений на ВДНГ.

Парк развлечений Зимова Країна на ВДНГ

Парк развлечений Зимова Країна на ВДНГ / фото: Vgorode

Парк развлечений продолжает работать на ВДНГ до 10 марта. Это одна из главных праздничных локаций страны. В сезоне 2018-2019 здесь можно покататься на катке, посетить ярмарку, квест-павильон Дом интерактивных приключений, городскую резиденцию фабрики игрушек “Клавдиево” и замок ледяных скульптур, пообщаться с Дедом Морозом в его резиденции и многое другое.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный экспоцентр Украины, пр-т Академика Глушкова, 1,

Стоимость: одноразовые развлечения от 35 грн, от 290 грн. - комплексный билет

Black and White

Black and White / фото: Bodo Life

До 21 апреля в Украине гастролирует Современный Немецкий Цирк “Черный & Белый”. Свои представления они будут показывать по выходным. Немецкие циркачи предложат на суд зрителей захватывающие трюки (некоторые из них смертельно опасные, например “Колесо смерти” и “Икарийские игры”), а также объемный звук, искрометное зрелище света, феноменальные спецэффекты сочетание которых создает динамичное и сенсационное зрелище.

Программа рассчитана более, чем на 2 часа. Участвуют мастера из Мексики, Колумбии, уникальный спортсмен из Индии, который продемонстрирует талант антологической йоги, а другой индийский циркач выполнит мастерскую игру с диаболо и жонглирования со светодиодными мячиками. Гвоздь программы - летающие мотобайкеры, которые являются призерами международных фестивалей. Ну, а развлекать зрителей будут современные клоуны. Начало в 12.00 и 16.00.

Где: Киев, М. Университет, Национальный Цирк Украины, пр-т Победы,1

Стоимость: 150-590 грн.

Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей

Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей / фото: Delfi

Уникальный фестиваль, первый в Восточной Европе подобного типа работает на Певчем поле. На территории Печерского ландшафтного парка разместили масштабные светловые инсталляции, каждая из которых символизирует китайскую легенду или народную сказку.

Вниманию зрителей 30 экспозиций: Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями, а центральное место будет занимать - дракон высотой в 40 метров. В рамках праздника будет проходить Фестиваль огня и света, аниматроника, мастер-классы. По выходным показывают традиционную праздничную программу. Продлится Фестиваль экспозиция до 31 марта. Начало в 17.00

Где: Киев, М. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская,33

Стоимость: 120-150 грн.

Всі. Свої. Маркет Сладкий маркет

Всі. Свої. Маркет Сладкий маркет / фото: MoeMisto.ua

2-3 марта Всі. Свої приглашает всех любителей сладостей посетить мероприятие, где их будет представлен огромный выбор: от классических до оригинальных и даже экспериментальных. Попробовать и приобрести можно: торты, капкейки, макаронс, зефир, шоколадные десерты, разнообразную выпечку (пироги, печенье, пряники, хлебобулочные изделия), мед.

Для тех, кто заботится о своей фигуре, приготовили продукты для здоровых сладких завтраков, а именно гранолу с орехами, медом или сухофруктами, батончики. Не обойдется и без сладких алкогольных напитков: вина, медовухи, наливок и настоек. Начало в 10.00.

Где: Киев, ул. Десятинная,12

Стоимость: вход бесплатный

Турнір WWFC 14

Турнір WWFC 14 / фото: Karabas.com

2 марта во Дворце спорта пройдет первый в этом году международный турнир по смешанным видам единоборств WWFC 14. В клетке-гексагоне снова встретятся лучшие из лучших. Для гостей будет организовано целое шоу с интерактивами и розыгрышами призов.

Для посетителей VIP-зоны будет работать закрытый VIP-Lounge, настроение в котором создадут модные DJ и MC, а также изысканный фуршет с лучшими коктейлями. А для посетителей VIP-Gold запланирована зажигательная вечеринка AfterParty в компании с чемпионами мира и звездными гостями WWFC. Начало в 18.00.

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная,1

Стоимость: 69-3650 грн

Steven Wilson

Steven Wilson / фото: youtube.com

В субботу в Киеве выступит лидер культового проекта Porcupine Tree. Стивена Уилсона считают главным популяризатором прогрессивного рока в мире. Артист даст концерт в украинской столице в рамках тура в поддержку альбома “To the bone”.

Зритель услышит уникальную музыку - смесь академической музыки, джаза, фолка, авангарда. Стивен Уилсон владеет игрой на многих музыкальных инструментах: бас-гитаре, арфе, флейте, цимбалах. Виртуозное владение инструментами Уилсон обязательно продемонстрирует на субботнем концерте. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКИИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни,1

Стоимость: 680-2990 грн

ВИА «ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ» Дмитрия Домина

ВИА «ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ» Дмитрия Домина / фото: google.com

2 марта на главной сцене страны выступит легендарный вокально-инструментальный ансамбль. Свой концерт они посвятили всем женщинам, в преддверии праздника 8 Марта. Зрители услышат любимые песни, нетронутые современными аранжировками. В плей-листе: «Родная земля», «Прощай», «Обручальное кольцо», «Песенка про сапожника», «Вот увидишь», «Кто тебе сказал», «Клён» и другие. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Дворец “Украина”, НДИ “Украина”, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: 250-1950 грн

Enter Shikari

Enter Shikari / фото: ModernRock.ru

2 марта в Киеве состоится концерт одного из лучших европейских коллективов, выступающих в жанре пост-хардкор с элементами электронной музыки, дабстепа, транса и драм-н-бейса. У Enter Shikari уже есть 4 полноценных альбома и 16 синглов.

Самым популярным было собрание “Take to the Skies”, которое и привело коллектив к успеху. Несколько лет назад альбом даже занял 4-ю позицию в чартах Великобритании, а рок-издание Kerrrang! дважды называло Enter Shikari лучшей концертной группой. Начало в 20.00.

Где: Киев, М. Демеевская, Stereo Plaza, Малый зал, пр-т Лобановского, 119

Стоимость: 850-1500 грн

Street Jazz «Love in Paris»

Street Jazz «Love in Paris» / фото: Karabas.com

2 марта коллектив Urban Gypsy, играющий в стиле «джаз-мануш», исполнит лирические баллады Эдит Пиаф, аккордеониста Ришара Гальяно и гитарный джаз Джанго Рейнхардта. Именно композиции «LaMer», «LaVieenrose», «TangoPourClaude» должны перенести зрителя в уютные кафе на улочках Парижа. Гитарный джаз с нотками драйвового свинга обязательно понравится слушателям. Начало в 20.00.

Где: Киев, М.Майдан Независимости, Дом Архитектора, ул. Бориса Гринченко,7

Стоимость: 225-500 грн.

Концерт Katya Chilly Group

Концерт Katya Chilly Group / фото: youtube.com

2 марта состоится эксклюзивный акустический концерт, в котором сочетается качественный саунд, новаторство, этно-мировоззрение. На клубной сцене выступят талантливые музыканты, мастера импровизации, известные джазмены и виртуозы классической музыкальной школы, исследователи народной музыки. Вместе они представляют музыкальную формацию Katya Chilly Group. Начало в 20.00.

Где: Киев, М.Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры,4

Стоимость: 100-380 грн.

Братья Гадюкины

Братья Гадюкины / фото: izvestia

Грандиозный концерт ветеранов сцены, легенды украинского рока состоится в эту субботу в Docker Pub. Коллектив продолжает активно заниматься музыкой и выпустили новый альбом «Смех и грех». Композиции из этого альбома зрители услышат впервые. Кроме того, музыканты исполнят любимые многими хиты «Жовті стрічки», «Файне місто Тернопіль», «Звьоздочка», “Роксоляна”, "Наркомани на городі". Начало в 22.00.

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 175-2450 грн.

Для тебя, любимая

На 3 марта запланирован традиционный весенний концерт. Как всегда, он будет романтичным, ведь в программе масса песен о любви в исполнении неожиданных дуэтов и сольных исполнителей.

Принимают участие: Иво Бобул, Павел Зибров, Светлана и Виталий Билоножки, Алла Кудлай, Дима Коляденко, Катерина Бужинская, Николай Свидюк, Наталья Валевская, Павел Дворский, Татьяна Пискарева, Надежда Шестак, Анатолий Матвейчук, Дмитрий и Назарий Яремчуки и многие другие. Начало в 17.00.

Где: Киев, М. Дворец “Украина”, НДИ “Украина”, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: 150-2000 грн

Tiësto в Киеве

Tiësto в Киеве / фото: youtube.com

В воскресенье произойдет одно из самых ожидаемых музыкальных событий марта - клубный концерт известного голландского диджея. Сегодня Tiësto - синоним лучшей электронной музыки. Музыкант дважды был номинирован на престижную музыкальную премию “Грэмми” и в 2015 году таки стал ее обладателем.

Tiësto был назван DJ № 1 по версии журнала "Rolling Stone", назван "Лучшим DJ в истории" по версии журнала "Mixmag", трижды признан "DJ № 1" в мире по версии журнала "DJ Mag". Недавно Тейс Вервест (настоящее имя) был удостоен премии "Edison Pop Oeuvre Lifetime Achievement Award", которую он разделил с Дэвидом Боуи, Квинси Джонсом и U2.

Где: Киев, М. Демеевская, Stereo Plaza, пр-т Лобановского, 119

Стоимость: 1349-5500 грн

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Источник: korrespondent.net