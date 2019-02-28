ДТП на Буковине: умер один из пострадавших полицейских

В Черновицкой области в больнице скончался один из трех пострадавших в ДТП 24 февраля полицейских. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

"В ночь на 28 февраля в реанимационном отделении Выжницкой центральной районной больницы скончался 24-летний старший лейтенант полиции Юрий Стратий", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, вечером 24 февраля полицейский вместе с двумя коллегами попал в аварию, во время которой получил многочисленные травмы.

"В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу, где медики до последнего боролись за жизнь Юрия. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью", - констатировали в ведомстве.

Известно, что полицейский служил в органах внутренних дел с 2012 года, а с ноября 2018 года работал инспектором ювенальной превенции в Выжницком отделении полиции.

Напомним, 24 февраля в Выжницком районе Черновицкой области трое сотрудников полиции попали в ДТП и получили травмы.

Также сообщалось, что в Одессе в дорожной аварии погибли два человека. Водитель автомобиля ВАЗ, выехав на перекресток, не справился с управлением и врезался в электроопору.

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Источник: korrespondent.net