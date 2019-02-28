В Каменском задержали 14 подозреваемых в наркоторговле

В Каменском прошла спецоперация с привлечением спецназа КОРД, в ходе которой были задержаны 14 человек, организовавших в городе сеть сбыта ацетилированного опия. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в четверг, 28 февраля.

По данным силовиков, доход от незаконных сделок составлял около 1,5 млн гривен ежемесячно. При этом наркодельцы работала на территории Каменского около года.

"В ходе 30 обысков полицейские изъяли опий ацетилированный, марихуану, прекурсор ангидрит уксусной кислоты и деньги, полученные за сбыт наркотических веществ. По ценам черного рынка, стоимость изъятых наркосредств составляет 72 тысячи гривен. Также изъяты три автомобиля, приобретенные за средства от сбыта наркотических средств", – говорится в сообщении.

Семь человек уведомлены о подозрении по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч.2 ст.307 УК Украины). Четверо задержанных уже взяты под стражу, еще троим мера пресечения будет избрана сегодня. Следствие продлжается.

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Ранее в Кривом Роге правохранители обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств пяти видов. Было изъято профессиональное оборудование, более 100 кг различных прекурсоров и 1,5 кг фенилнитропропена.

А на Львовщине задержали 38-летнего местного жителя, который наладил контрабандную поставку в Украину наркотиков и психотропных веществ из Западной Европы в особо крупных размерах.

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Источник: korrespondent.net