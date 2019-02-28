Кабмин снова уменьшил нормы потребления газа

Кабинет министров в очередной раз изменил нормы потребления природного газа для населения. Как пишет UBR.ua в четверг, 28 февраля, само решение было принято без предварительного анонса и даже не было включено в повестку вчерашнего заседания Кабмина.

Как следует из утвержденного документа, при наличии газовой плиты и отсутствии счетчика в домохозяйстве нормой для человека отныне является 3,28 куб. м в месяц вместо действовавшей нормы в 3,29 куб. м на человека.

Издание отмечает, что по словам участников рынка, сугубо косметическое изменение имеет исключительно технический характер, чтобы обойти решение Окружного административного суда Киева, который приостановил действие нормы в 3,29 куб м.

"Это уже второе изменение норм потребления за последний месяц. Кабинет министров в очередной раз нарушил процедуры согласования регуляторных актов. Обнародование нового постановления по нормам потребления газа для потребителей без счетчиков менее, чем через месяц после обнародования предыдущего постановления дискредитирует государственное регулирование вообще. Оно имеет целью просто обойти судебное решение", - рассказал собеседник издания.

Отмечается, что эта техническая замена, однако, вынудит провести пересчет платежек как минимум за февраль.

Напомним, ранее Верховный суд отменил постановление №203 Кабмина с нормой 3,30 куб м на человека, после чего правительство приняло новое постановление №63 уже с нормой 3,29 куб. м, в отношении которого уже подал иск Кременчуггаз в рамках которого оно было заблокировано судом.

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Источник: korrespondent.net