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28. 02. 2019

Под Тернополем помощник машиниста погиб под колесами поезда

В Тернопольском районе мужчина погиб под колесами поезда во время проверки тормозной системы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 28 февраля.

Отмечается, что смертельный инцидент произошел сегодня примерно в 11:20. Поезд двигался по направлению Тернополь-Березовица.

"Во время движения машинист почувствовал проблемы в тормозной системе. Чтобы ее исправить, вышел его помощник. Мужчина должен был проверить все 52 вагона. В какой-то момент поезд тронулся и травмировал мужчину", – говорится в сообщении.

Повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия.

На месте работала полиция. Следствие продолжается.

Ранее в Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына – также работника железной дороги. Несчастный случай произошел на Оболони.

А в Волынской области на железнодорожном переезде легковушка ЗАЗ 11028 столкнулся с грузовым поездом. Пострадали четыре человек.

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Источник: korrespondent.net

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