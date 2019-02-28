Украина может отменить безвиз с Израилем - МИД

Министерство иностранных дел Украины допускает отмену безвизового режима с Израилем, если на границе этой страны будут систематически нарушаться права украинских туристов. Об этом заявила пресс-секретарь МИДа Екатерина Зеленко на пресс-конференции в Киеве.

Она сообщила, что такое решение могут принять в случае, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе.

"В случае, если иностранные правительства не будут надлежащим образом относится к борьбе с нелегальным наймом и трудостройством на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться, в частности на границе, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе - целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", - сказала Зеленко.

Как сообщалось, сообщалось, что в киевском аэропорту Борисполь около 35 израильтян, прибывших в столицу Украины утренним рейсом компании Эль-Аль, не прошли паспортный контроль. А в ответ Израиль задержал целый самолет из Украины со 140 украинскими гражданами.

В 2018 году Израиль отказал во въезде более 3500 украинцев

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Источник: korrespondent.net