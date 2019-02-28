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28. 02. 2019

В бою Индии и Пакистана участвовали 32 самолета - СМИ

Во время воздушного боя между Пакистаном и Индией принимали участие 32 самолета. Об этом сообщает в четверг, 28 февраля, индийский телеканал NDTV.

По данным телеканала, с пакистанской стороны в бою участвовали восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3 французского производства, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Остальные восемь были истребителями сопровождения. Индийцы, как утверждается в сообщении, подняли по тревоге восемь самолетов - четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21.

По версии NDTV, индийские ВВС смогли помешать пакистанской авиации нанести точные удары по наземным целям на подконтрольной Индии территории спорного Кашмира.

Отметим, Пакистан накануне заявил, что сбил два индийских истребителя. В Индии подтвердили потерю одного самолета и заявили, что сбили пакистанский самолет.

После этого Индия привела в боевую готовность армию и пограничников. Пакистан закрыл воздушное пространство.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

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Источник: korrespondent.net

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