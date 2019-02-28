Иностранцы за год усыновили почти 12 тыс. маленьких украинцев

Около 12 тысяч детей - граждан Украины - были усыновлены иностранцами в 2018 году. Об этом сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в четверг, 28 февраля.

Кроме того, в 2018 году вернули в Украину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми.

При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением. 71 украинцу из заграницы была возвращена недополученная зарплата на общую сумму 560 тысяч долларов.

Как сообщалось, в течение 11 месяцев 2018 года в Украине усыновили более 1500 сирот.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко усилил защиту прав детей без родительской опеки и сирот.

ЮНИСЕФ: В мире почти три миллиона детей живут в интернатах

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net