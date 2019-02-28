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28. 02. 2019

В Южной Корее корабль протаранил мост

В Южной Корее российское грузовое судно Seagrand врезалось в мосту берегов города Пусан. Соответствующее видео в четверг, 28 февраля, опубликовано на Уoutube.

По данным Yonhap, капитан корабля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в июле 2018 года десантный катер столкнулся с опорой Благовещенского моста во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что в Германии туристический теплоход врезался в мост, пострадали 29 человек.

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Источник: korrespondent.net

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