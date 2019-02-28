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28. 02. 2019

Новый закон об обогащении: Луценко рассказала подробности

Внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об незаконноем обогащении предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает РБК-Украина.

По ее словам, суть законопроекта в том, что в носятся изменения в статью 368 под значком 5 Уголовного кодекса, а также в статье 368-2 уголовного процессуального кодекса и в статью 297 со значком 1.

"Если следствием будет доказано, что средства, движимое или не движимое имущество приобретенное должностными лицами незаконным способом, такое действие будет считаться коррупционным", - заявила Луценко

По ее словам, законопроект предусматривает наказание за незаконное обогащение в виде лишения свободы от двух до шести лет. Нардеп подчеркнула, что привлеченный к ответственности чиновник определенный период не сможет занимать должности.

"Без приобретения права занимать соответствующие должности на определенный период. Также лицо не будет иметь права определенный период баллотироваться и попробоваться на такие должности в определенный период. Если я не ошибаюсь, от трех до пяти лет", - добавила она.

Напомним, накануне КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

Петр Порошенко заявлял, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной. 

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Источник: korrespondent.net

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