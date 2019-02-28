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28. 02. 2019

В Сирии обнаружили десятки тел убитых террористами женщин

При зачистке района Эль-Багуз на востоке Сирии курдские бойцы обнаружили захоронение нескольких десятков тел женщин-рабынь, убитых террористами "Исламского государства". Об этом в четверг, 28 февраля, сообщило агентство Reuters.

По словам командира формирований "Силы демократической Сирии" (СДС) Аднана Африн, большинство жертв принадлежит общине езидов – курдскоязычному этнорелигиозному меньшинству. Известно, что женщины были захвачены в плен в 2014 году во время нападения банд ИГ на курдский район Синджар на северо-западе Ирака.

23 февраля издание Daily Mail сообщило, что британские военнослужащие, входящие в состав западной коалиции и оказывающие поддержку СДС, обнаружили останки тел 50 женщин-езидок в одной из траншей в Эль-Багузе.

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Источник: korrespondent.net

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