Появился текст проекта о незаконном обогащении

Президенсткий законопроект о наказании за незаконное обогащение в четверг, 28 февраля, зарегистрирован в парламенте. Текст опубликован на сайте Верховной Рады.

В документе незаконное обогащение определено как приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любому другому лицу.

Определяется, что такие действия наказываются лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

При этом те же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

"Под активами в значительном размере в этой статье понимаются денежные средства или иное имущество, а также доходы от них, если их размер (стоимость) превышает одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан. Под передачей активов в этой статье понимается заключение любых сделок, на основании которых возникает право собственности или право пользования на активы, а также предоставления другому лицу денежных средств или иного имущества для заключения таких сделок", - указано в примечании к тексту закона.

Суть законопроекта в том, что вносятся изменения в статью 368 под значком 5 Уголовного кодекса, а также в статье 368-2 уголовного процессуального кодекса и в статью 297 со значком 1.

"Если следствием будет доказано, что средства, движимое или не движимое имущество приобретенное должностными лицами незаконным способом, такое действие будет считаться коррупционным", - рассказала представитель президента в Раде Ирина Луценко

Напомним, накануне КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

В Евросоюзе опровергли аргументы Конституционного суда, что документ не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

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Источник: korrespondent.net