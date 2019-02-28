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28. 02. 2019

Британский министр подал в отставку из-за возможной отсрочки Brexit

Министр сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстэс подал в отставку из-за возможной отсрочки выхода страны из ЕС. Об этом в четверг, 28 февраля, пишет Европейская правда со ссылкой на Sky News.

Свою отставку министр объяснил стремлением "быть свободным действовать во время критических дебатов, которые состоятся в ближайшие недели".

В частности, Юстэс выразил опасения, что события в парламенте на этой неделе "приведут к тому, что ЕС будет максимально диктовать условия любой отсрочки Brexit".

Напомним, продлить срок выхода страны из ЕС от премьер-министра Британии Терезы Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства.

Накануне парламент Великобритании поддержал согласился предоставить Терезе Мэй дополнительное время на переговоры с ЕС по соглашению о Brexit.

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Источник: korrespondent.net

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