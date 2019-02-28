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28. 02. 2019

Непогода во Львовской области: штормовой ветер валит деревья

Во Львовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который с утра в области валит деревья. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ТСН.

Указано, что в самом Львове порывы ветра поднимают в воздух песок и засыпают им прохожих. Ветер не утихает целый день и уже повалил не менее пяти деревьев.

"Около двух часов дня недалеко центра города ствол упал прямо на пешеходную дорожку, а ветви зацепили припаркованный автомобиль и ограждение роддома. К счастью, в это время людей рядом не было", - информирует издание.

Известно, что еще на один автомобиль ветер повалил дерево на трассе Львов-Ивано-Франковск, вблизи села Бабухов.

Как отмечается, в области объявили штормовое предупреждение. По словам львовских синоптиков, порывы ветра достигают 22 метров в секунду.

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Источник: korrespondent.net

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