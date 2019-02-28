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28. 02. 2019

В Лондоне орудовала банда воров с пылесосом

Орудующие в Лондоне банды воров с пылесосами украли монеты из парковочных счетчиков на десятки тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что сначала бандиты проделывали в устройствах отверстия при помощи кувалды, дрели или автомобиля. Затем просовывали туда шланг пылесоса и засасывали им лежащую внутри наличность.

Только в боро (районе) Кенсингтон и Челси, занимающем 12 квадратных километров на западе Лондона, в течение года таким способом они похитили 120 тысяч фунтов стерлингов (более четырех миллионов гривен).

Совет городского района не исключает, что для борьбы с ворами придется отказаться от наличных платежей за парковку и полностью перейти на оплату при помощи мобильного приложения. Это может не понравиться автомобилистам: по данным социологического опроса, 70 процентов водителей избегают парковки, которые можно оплатить только при помощи смартфона.

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Как сообщалось, вор спрятался от полицейских в реке с акулами. Злоумышленник пытался оторваться от погони на авто, а затем прыгнул в реку, кишащую акулам.

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Источник: korrespondent.net

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