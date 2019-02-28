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28. 02. 2019

Сербская церковь отказалась признавать ПЦУ

Сербская православная церковь отказалась признавать новосозданную Православную церковь Украины, назвав ее неканонической. Об этом говорится в заявлении бюро печати и массовой информации СПЦ, сообщает в четверг, 28 февраля, Главред.

В частности, комментируя создание автокефальной церкви в Украине, в Сербской церкви подчеркнули, что "раскольники остались раскольниками", и "один раз раскольник - раскольник навсегда, за исключением случаев искреннейшего обращения и глубокого покаяния".

"Единственной церковью, которую Сербская церковь знает и признает, является каноническая Украинская православная церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием", - говорится в заявлении СПЦ.

Там также заявили о неканоническом "вторжении Константинопольского патриархата на территорию Российской церкви", а созванный в Киеве при участии Константинополя объединительный собор назвали "раскольническим и разделительным лжесобором, который еще глубже выкопал ров отчуждения и распада общества несчастной страны Украина".

Ранее Румынская православная церковь заявила, что может признать Православную церковь Украины, если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин.

Напомним, 5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. А уже на следующий день, 6 января, Варфоломей официально вручил Томос первому предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Источник: korrespondent.net

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