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28. 02. 2019

В Александрии девушка погибла после падения с крыши недостроя

В городе Александрия Кировоградской области в результате падения с крыши недостроенной многоэтажки разбилась насмерть молодая девушка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в четверг, 28 февраля, УНН.

"В Александрии с крыши недостроенной многоэтажки упала девушка и разбилась насмерть вчера, 27 февраля", - сообщил собеседник агентства.

При этом известно, что погибшая девушка - 2000 года рождения.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее в российском городе Новосибирск погибла девушка, которая выпала с 26 этажа.

Также сообщалось, что в Херсоне пыталась покончить с собой 23-летняя девушка. Она выбросилась из окна дома по пр. Ушакова.

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Источник: korrespondent.net

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