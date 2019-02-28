В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло частичное обрушение крыши девятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-центр "МЧС ЛНР" в четверг, 28 февраля.
Инцидент произошел на улице Дзержинского, 15. В "МЧС" уверяют, что жертв и пострадавших нет.
"В результате причины, которая устанавливается, произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия и вентиляционного канала на площади 10 кв. м на технический этаж девятиэтажного жилого дома", – говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В Луганске обвалилась крыша в многоэтажке
Напомним, в Харькове рухнула крыша здания. Крыша бывшего боксерского клуба обвалилась под натиском большого количества снега. Никто не пострадал.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость