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28. 02. 2019

Папа Франциск в обращении накануне Великого поста: отказаться от соблазна «поглощения»

Папа Франциск обратился к католикам с посланием на начало Великого поста, который начнется 6 марта.

«Создание же с надеждой ожидает открытия сынов Божиих»,–  эти слова из Послания к Римлянам стали эпиграфом к посланию понтифика, сообщает vaticannews.va.

«Если человек живет как дитя Бога, он приносит пользу созданию через соработу в его искуплении. Гармонии, которая происходит из искупления, в этом мире все еще грозит разрушительная власть греха и смерти. Мы часто ведем себя деструктивно не только по отношению к себе, но и к другим людям и существам, когда даем овладеть собой логике «все и сразу»», – рассуждает Папа в послании, напоминая, что разрыв связи с Богом нарушает также гармоничные отношения людей с окружающей средой. Человек считает себя богом созданного, полновластным хозяином, и пользуется насущным не так, как хотел Творец, но в своих собственных интересах, в ущерб других созданий и людей.

Папа призвал отказаться от соблазна «поглощения» всего и учиться искупать любовью, которая может заполнить пустоту в человеческом сердце.

«Надо избавиться от эгоизма и влюбленности в себя и вглядываться в Пасху Иисуса, приблизиться к братьям и сестрам в трудной ситуации, делясь с ними духовными и материальными благами», – призывает понтифик верующих накануне Великого поста.

Источник: krynica.info

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