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28. 02. 2019

Порошенко высмеяли в Сети из-за шапки

Пользователей социальных сетей рассмешил поступок президента Петра Порошенко в Запорожье, где он снял шапку с девушки.

Большинство мемов связывают поступок главы государства с "шапкой" Виктора Януковича. Также головной убор пользователи использовали для политической рекламы Порошенко.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко высмеяли в Сети из-за шапки

 
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Как сообщалось, Порошенко в толпе снял шапку с девушки. Во время визита в Запорожье президент снял шапку с девушки из толпы людей, которые пришли к нему на встречу.

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Источник: korrespondent.net

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