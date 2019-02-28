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28. 02. 2019

В Новогрудке пройдут реколлекции для старших школьниц

В Новогрудке в монастыре католических монахинь сестер назаретанок с 26 по 28 марта пройдут великопостные реколлекции для девушек 8-11 классов.

Во время этих трех дней будет возможность приблизиться к Христу в тайне Его смерти и воскресения. Тема реколлекций — «Каждый, кто призовет имя Господне, спасется», сообщает catholic.by.

Подробная информация по телефонам +375 (33) 321 26 33 с. Клара, +375 (33) 621 44 22 с. Назария.

Источник: krynica.info

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