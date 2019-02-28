Концепцию белорусской католической академии представили в Риме

Епископ-помощник Минско-Могилевской архиепархии Александр Яшевский SDB 27 февраля представил в в Конгрегации католического образования в Риме концепцию католической академии в Беларуси.

В октябре 2018 года на пленарном заседании Конференции Католических Епископов в Беларуси он был назначен ответственным за разработку концепции богословской академии имени святого Иоанна Павла II.

Встречу возглавил префект конгрегации кардинал Джузеппе Версальди. Белорусская делегация представила высшее духовное учебное заведение «Академия имени святого Иоанна Павла II» Римско-Католической Церкви в Беларуси, а также результат работы группы светских специалистов в области образования, сообщает catholic.by.

Префект конгрегации высоко оценил результаты работы и совершенные шаги в секторе развития католического образования в Беларуси, особенно в разработке концепции теологической академии.

Источник: krynica.info