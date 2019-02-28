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28. 02. 2019

В Австралии родились близнецы с уникальным геномом

Австралийских медиков озадачило появление на свет необычных близнецов. Дети обладают уникальным генетическим кодом, который на научном языке звучит как "полуидентичный", сообщает ВВС.

Отмечается, что существуют идентичные или монозиготные близнецы. Они рождаются, когда одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом, расщепляется на две части, создавая эмбрионы, которые разделяют 100% своей ДНК, и всегда одного пола.

Также есть братские или дизиготные близнецы – с двумя отдельными яйцеклетками, которые оплодотворяются разными сперматозоидами, поэтому полученные эмбрионы делят половину своей ДНК и могут быть разного пола и непохожи.

Рожденные в Австралии близнецы относятся к группе полуидентичных близнецов, которые рождаются, когда одна яйцеклетка одновременно оплодотворяется двумя разными сперматозоидами, разделяясь на две одинаковые. Каждый из сперматозоидов несет различную генетическую информацию от отца. То есть от матери передается один материал на двоих, а от отца – разный. У полуидентичных близнецов сходство 75%.

По словам медиков, это явление встречается крайне редко, такие эмбрионы часто не выживают.

Первый известный случай произошел в США в 2007 году. Тогда на свет появились полуидентичные близнецы, один из которых был гермафродитом (имел как женские, так и мужские половые органы).

Как сообщалось, в Ираке в больнице провинции Дияла 25-летняя женщина родила семерню естественным путем. Дети - шесть девочек и один мальчик - чувствовали себя хорошо. Но позже стало известно, что в Ираке скончались семеро новорожденных близнецов.

Источник: korrespondent.net

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