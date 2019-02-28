В Гомеле прошел Зимний слет православной молодежи

В Гомеле 24 февраля на базе СШ № 24 состоялся традиционный Зимний слет православной молодежи.

Представители различных молодежных братств Гомельской епархии съехались, чтобы вместе отметить День православной молодежи, который был установлен в июне 1992 года на 14-й ассамблее Всемирного православного молодежного движения с благословения предстоятелей Православных Церквей, сообщает eparhiya.by.

Основной целью встречи было знакомство молодежи Гомельской епархии между собой и с деятельностью друг друга, обмен опытом, развитие творческих способностей.

Открыл слет руководитель отдела по работе с молодежью Гомельской епархии иерей Дмитрий Мельников. Он отметил важность проведения таких встреч и их положительный эффект для подрастающего поколения. В программу данного мероприятия вошли игры на знакомство, сплочение, творческие задания, викторины на знание православной культуры. Молодежные братства каждого благочиния подготовили творческие номера, которые представили всем участникам слета.

Всех ожидал праздничный фуршет, а также призы, подарки и благодарности от Отдела по работе с молодежью.

Источник: krynica.info