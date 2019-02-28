Лента RSS
Подписаться на ленту
01 марта 2019, пятница, 00:30
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
28. 02. 2019

В Гомеле прошел Зимний слет православной молодежи

В Гомеле 24 февраля на базе СШ № 24 состоялся традиционный Зимний слет православной молодежи.

Представители различных молодежных братств Гомельской епархии съехались, чтобы вместе отметить День православной молодежи, который был установлен в июне 1992 года на 14-й ассамблее Всемирного православного молодежного движения с благословения предстоятелей Православных Церквей, сообщает eparhiya.by.

Основной целью встречи было знакомство молодежи Гомельской епархии между собой и с деятельностью друг друга, обмен опытом, развитие творческих способностей.

Открыл слет руководитель отдела по работе с молодежью Гомельской епархии иерей Дмитрий Мельников. Он отметил важность проведения таких встреч и их положительный эффект для подрастающего поколения. В программу данного мероприятия вошли игры на знакомство, сплочение, творческие задания, викторины на знание православной культуры. Молодежные братства каждого благочиния подготовили творческие номера, которые представили всем участникам слета.

Всех ожидал праздничный фуршет, а также призы, подарки и благодарности от Отдела по работе с молодежью.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.