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28. 02. 2019

Синод РПЦ поблагодарил Лукашенко и утвердил молитву перед принятием лекарства

В Москве 26 февраля в Даниловом монастыре  под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Синода Русской Православной Церкви, участие в котором принял митрополит Минский и Заславский Павел.

В ходе Синода были обсуждены итоги празднования десятилетия Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года и интронизации Патриарха Кирилла. Члены Синода выразили благодарность главе Беларуси Александру Лукашенко за направленное поздравление в честь десятилетия интронизации, сообщает church.by.

Отдельное заявление было принято по ситуации о противостоянии Церквей в Украине.

Синод утвердил текст молитвы перед принятием лекарства.

Источник: krynica.info

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