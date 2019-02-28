Синод РПЦ поблагодарил Лукашенко и утвердил молитву перед принятием лекарства

В Москве 26 февраля в Даниловом монастыре под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Синода Русской Православной Церкви, участие в котором принял митрополит Минский и Заславский Павел.

В ходе Синода были обсуждены итоги празднования десятилетия Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года и интронизации Патриарха Кирилла. Члены Синода выразили благодарность главе Беларуси Александру Лукашенко за направленное поздравление в честь десятилетия интронизации, сообщает church.by.

Отдельное заявление было принято по ситуации о противостоянии Церквей в Украине.

Синод утвердил текст молитвы перед принятием лекарства.

Источник: krynica.info