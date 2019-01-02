Родом из Японии: новую Mazda 6 представили в Минске

Первая Mazda6 впервые появилась в Беларуси 17 лет назад. За это долгое время из простого утилитарного седана «шестерка» превратились в автомобиль высокого класса. Ведь в Mazda6 реализованы технологии, применяющиеся в машинах из другого ценового сегмента.

На это и делает ставку дилер марки. Конкурентами Mazda6 считаются Ford Mondeo, Toyota Camry, VW Passat. Но при этом новинка более совершенна технически, у нее более дерзкий дизайн, а ходовые характеристики позволяют что говориться, зажечь на дороге.

Новая Mazda6 стала выглядеть еще ярче, еще стремительней, благодаря новой, агрессивной передней решетке, мультисегментными LED-фарам нового поколения с интегрированными противотуманными световыми приборами.

В японских автомобили не часто встретишь кожаный салон. Теперь покупателю новой Mazda6 доступны отделки салона кожей Nappa светлого и темного тонов, хромированные элементы интерьера, или, на выбор, из ценных пород древесины.

Интерьерные подсветки салона спереди и сзади, 7” дисплей приборной панели и 8” дисплей центральной консоли, проекционный дисплей на ветровом стекле, не только подогреваемые, но и вентилируемые сиденья – все это поможет сделать легкой и комфортной поездку любой протяженности.

Также, в автомобиле появился обогрев границ рабочей зоны щеток очистителей ветрового стекла.

Инженеры из Японии уделили много внимания шумоизоляции салона: за счет уменьшения зазоров между конструктивными элементами кузова, новых звукоизоляционных материалов и увеличившемуся количеству зон их размещения, уровень аэродинамических и прочих шумов и микровибраций снижен на 40% по сравнению с предыдущей версией автомобиля.

В Mazda6 применены 4 камеры кругового обзора, передающие картинку на дисплей центральной консоли, что позволят видеть всю обстановку, происходящую вокруг автомобиля.

Мультисегментные LED-фары с системой ALH, имеющие 20 зон освещения, дают возможность «заглядывать в поворот» в прямом смысле слова и автоматически адаптируют направление света под условия движения.

Система безопасного торможения теперь определяет помехи в виде автомобилей и пешеходов на скоростях до 80 км/ч, и помогает выполнить экстренное торможение, предотвращая столкновения. Кроме того, Mazda6 оборудуется системой распознавания дорожных знаков, которая позволяет автоматически поддерживать скоростной режим.

Кстати, о скорости. Отныне для Mazda6 доступен мощный, высокоэффективный, надежный бензиновый турбодвигатель SCYACTIV-G 2.5 TURBO, придающий автомобилю превосходные динамические характеристики. Также «шестерка» будет комплектоваться 2-литровым бензиновым мотором.

Mazda6 всегда славилась отменной настройкой ходовой части и систем управления, за что ее любили и любят все поклонники активного вождения. Новая Mazda6 стала еще более продвинута в части управляемости. Для этого пересмотрены характеристики подвесок, усилен ряд их конструктивных элементов, а крепление рулевого механизма к переднему подрамнику стало жестким, без демпфирующих втулок.

Благодаря этому Mazda6 готова атаковать повороты, повинуясь малейшему движению умелого водителя, а отклики на педаль акселератора, ставшие еще более линейными, этому только в помощь.

И самое главное. Сколько же будет стоить новинка? Самая доступная комплектация Drive будет продаваться за 50 145 рублей, более «богатая» версия Active стоит на 3 000 рублей дороже, а самая «навороченная» Supreme Plus оценена дилером в 61 561 рубль.