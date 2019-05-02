В Минске появилась доставка «МакДональдс»

Начиная с 5 февраля, у минчан появилась возможность заказа из двух ресторанов «МакДональдс», расположенных на улице Притыцкого, 58 и улице Тимирязева, 76.

Пока что работа нового сервиса «МакДоставка» ограничена близлежащими районами. Однако в планах компании в феврале-марте 2019 года подключить остальные минские рестораны, а далее запустить доставку в Витебске, Бресте и Гомеле.

Новый сервис стал возможен благодаря партнерству с Menu.by.

Для оформления заказа надо воспользоваться сайтом, или же мобильным приложением Menu.by. Стоимость доставки составляет 2 рубля, цены в меню не отличаются от цен в ресторанах. Минимальная сумма заказа — 12 рублей, «МакДоставка» работает круглосуточно, однако, заказ позиций из утреннего меню прекращается в 9.45.

Для заказа доступен практически весь ассортимент ресторанов, за исключением тех блюд, надлежащее состояние и вид которых, в силу объективных причин, в «МакДональдс» не могут гарантировать.