Как это работает: флагманский Huawei Mate 20

С выпуском в середине прошлого года модели P20 и P20 Pro, а сейчас Mate 20, в Huawei серьезно намерены потеснить двух основных своих конкурентов. Ведь в этой модели есть все или даже чуть больше, чем мы требуем от флагмана модельного ряда.

Не так давно мы писали о модели Mate 20 Pro. А сегодня в фокусе смартфон «попроще», хотя это не совсем верное определение. Он не проще, просто в нем нет нескольких функций, таких, как сканера отпечатка пальца, встроенного в экран и беспроводной зарядки. Но и стоит модель на 400 рублей дешевле версии Pro.

Зато все остальное, что может понадобиться современному пользователю, в нем есть.

Как и полагается смартфону, выпущенному в конце 2018 года, экран у Mate 20 — безрамочный, так называемый Full View. И в Huawei придумали, как использовать всю площадь дисплея. Одна из ключевых особенностей смартфонов Huawei — новая оболочка EMUI 9.0, в которой реализовано управление жестами. То есть в настройках можно полностью убрать привычную системную навигацию — три кнопки, освободив таким образом нижнюю часть экрана.

Теперь для того, чтобы вернуться на шаг назад, надо просто провести пальцем справа налево или наоборот, чтобы показать рабочий стол, надо «смахнуть» снизу экрана вверх, а чтобы вызвать список недавних приложений, необходимо провести пальцем с нижней части экрана и на долю секунды задержать палец.

К этой возможности привыкаешь так быстро, что взяв в руки любой другой смартфон без этой функции, поначалу теряешься. Но если кому-то привычнее действовать традиционным способом, то такая возможность, естественно, осталась.

Если Huawei Mate 20 достанется руководителю или менеджеру, который часто выступает с презентациями, или просто любителю снимать фотографии и видеоролики, то все эти люди, без сомнения, оценят возможность беспроводного соединения с телевизорами. Функция «беспроводная проекция» позволяет подключаться к телевизорам по протоколу Bluetooth и передавать на них любые данные, будь-то презентации, документы, фотографии или видео.

Пользователь может выбрать, что именно будет проецироваться на большой экран. Это может быть либо рабочий стол, как в полноценной операционной системе с иконками программ. В этом случае экран смартфона становится тачпадом.

В таким режиме на экране телевизора видны только открытые документы, никакие уведомления о приходе новой почты или сообщений в мессенджерах в имитации операционной системы не отображаются и не отвлекают от самого главного.

Либо можно проецировать непосредственно экран самого смартфона. Это уже не так красиво выглядит, но для демонстрации только что отснятого видео достаточно и такой проекции.

Времена подключения смартфона к компьютеру проводами давно прошли. В Huawei есть замечательное приложение Huawei Share, которое позволяет просматривать с ПК содержимое расшаренных папок, а также отправлять файлы на печать. А приложение Phone Clone создано, чтобы сделать переход с любого другого телефона. Даже если это смартфоны Apple.

С выходом серии Mate 20, впервые в смартфонах Huawei стали применяться три объектива с разным фокусным расстоянием. Компания уже несколько лет разрабатывает оптические схемы и программное обеспечение для фотокамер совместно с немецкой Leica.

Камера «старшего брата» — смартфона Mate 20 Pro, была признана профессиональным ресурсом DxOMark лучшей в мире. Конструктивно, фотомодуль в Mate 20 мало чем отличается от модели версии Pro, разве что мегапикселей поменьше стало.

В смартфоне применено три объектива.

Первый - широкоугольный, с фокусным расстоянием 16 мм, диафрагмой 2.2 и разрешением 16 Мп.

При помощи него можно не только фотографировать пейзажи и архитектуру, но и снимать предметы с расстояния 2.5 см.

Второй имеет фокусное расстояние 27 мм. В Huawei его называют широкоугольным, но это скорее штатный объектив, на него чаще других и будет производиться фотосъемка. Светосила этого модуля 1.8, разрешение 12 Мп.

Третий объектив - с фокусным расстоянием 80 мм, светосилой F2.4 и разрешением 8 Мп - подойдет для съемки удаленных объектов.

Смену объектива можно произвести во вкладке «Фото».

По снимкам ниже наглядно видно, насколько шире стал угол при выборе 16-миллиметровой линзы, и как вообще отличаются фотографии сделанные из одного места съемки.

В смартфонах Huawei уже какоето время есть возможность фотографировать в ручном режиме. В настройках фотокамеры это называется режим «Профи». Там можно изменять параметры ISO, выдержки, поправки экспозиции и баланса белого. Также в этом режиме можно сохранять снимки в исходном виде, в формате RAW с расширением DNG. В некоторых случаях это позволяет в любом фоторедакторе, установленном на компьютере, «вытянуть» фотографии, добавить детализации.

Селфи, куда уж без этого? Для съемки себя любимого в Mate 20 применена 24-мегапиксельная камера с множеством эффектов. В настройках фронтальной камеры можно выбирать степень оттенков кожи и уровень сглаживания дефектов. Для съемки в темноте экран на пару секунд становится ослепительно белым и равномерно освещает лицо. Естественно программная «диафрагма» позволяет размывать фон позади себя, а возможность многоступенчатого шумоподавления может точно удалять нежелательные артефакты, не затрагивая другие детали изображения.

Эта же камера, кстати, распознает лицо владельца, если он задал в настройках такой вид идентификации. Работает все четко, лицо определяется в 98% случаев, сбои возможны лишь в темноте или когда телефон находится далеко от владельца.

В Mate 20 стало больше возможностей для видео. Во первых, в настройках можно выбрать разрешение вплоть до кинематографического разрешения сторон 21:9. Во-вторых, во время видеосъемки стало возможным делать фотографии. В-третьих, программно реализована возможность размытия заднего плана, что позволяет добиться еще большего сходства с видео, снятыми на профессиональные видеокамеры. В-четвертых, в Mate 20 реализована возможность слежения за объектами и удержание на них фокуса.

Аккумулятор, как и положено флагману, имеет емкость 4000 мА/ч — это минимум 2 полных рабочих дня в довольно интенсивном режиме использования. В комплекте с Mate 20 идет мощное зарядное устройство SuperCharge, позволяющее зарядить смартфон более чем на половину за 30 минут.

Надо ли говорить о том, что с быстродействием у этого смартфона все отлично. В принципе все устройства Huawei из серии Mate, выпущенные даже несколько лет назад, продолжают нормально работать даже сейчас. Производитель всегда применяет в них самые мощные процессоры собственной разработки.

В модели Mate 20 используется чипсет Kirin 980, производительность которого позволяет выполнять, наверное, тысячи задач одновременно. В принципе, все вышеперечисленные возможности смартфона, за исключением быстрой зарядки, это заслуга Kirin 980. И к этому еще стоит прибавить то, что в новый чипсет внедрен первый в мире модем, поддерживающий технологию LTE Cat.21 с максимальной скоростью загрузки 1.4 Гбит/с. Чипсет также поддерживает агрегацию несущих частот, находящихся даже в разных частотных диапазонах.