Онлайн-клиники в Европе: будущее медицины?

Система здравоохранения Великобритании отличается, если сравнивать Соединенное Королевство с другими ведущими странами Западной Европы, прежде всего, тем фактом, что более 95% медучреждений здесь принадлежат государству.

Одной из ключевых позиций стартовавшей некоторое время назад в Великобритании реформы здравоохранения стало внедрение высокотехнологичных методов работы кабинетов и клиник, анонсируя которые, британское министерство озвучило намерения более чем существеннно сэкономить за счет увеличения «производительности» медиков: так, к 2022 году минздрав намерен получить 22 млрд экономии.

Речь идет, в первую очередь, о телемедицине, получившей развитие в рамках курса на повсеместное внедрение в медицину цифровых технологий.

Итог — опросы показывают, что сегодня 47% британцев с удовольствием общаются со своим врачом дистанционно, 58% опрошенных подтверждают получение качественной медицинской помощи посредством онлайн-приема.

Цифровой контролер течения хронического заболевания — доктор, который всегда с пациентом

Не так давно британские СМИ опубликовали отчет компании Aviva Health Check UK, свидетельствующий о том, что большую часть взрослого населения Британии не пугает возможная перспектива перенести, в самое ближайшее время, свои заботы о здоровье в плоскость цифровых технологий, включая использование:

мобильных устройств для мониторинга здоровья, которые пациенты будут носить с собой;

профильных приложений для гаджетов с оптимизированными рекомендациями по поддержанию здоровья;

возможностей видео-консультаций, использование которых, как мы уже отметили, постепенно приобретает в Великобритании значительный масштаб.

Видео-консультации — лишь первый шаг к полноценному внедрению нового подхода к обеспечению населения медицинской помощью. Еще летом 2015 года государственная система здравоохранения озвучила планы обеспечить в течение пяти лет всех граждан Королевства, страдающих хроническими расстройствами, специальными устройствами, задача которых – контроль параметров состояния. Данные, считываемые с устройств, сразу же будут поступать в цифровую медицинскую карту.

Источник иллюстрации: Online-Rezept.net

Начинание приветствуют не только британские медики, жалующиеся на тотальные перегрузки ввиду огромного потока пациентов. Свои ожидания у служб спасения, работники которых уверены: цифровые нововведения необходимы людям, страдающим сахарным диабетом, хроническими поражениями сердечно-сосудистой системы, а также пациентам с ожирением, панкреотитом.

Не остаются в стороне от живейшего обсуждения и сами британские граждане, большинство которых подтверждают, что невозможность записаться к врачу на фактический прием в удобное время вызывает сложности, в том числе — критическое откладывание похода в клинику.

Особые ожидания медики возлагают на услугу «телеинсульт», призванную обеспечить оказание своевременной помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Практика уже показала тенденцию роста положительного исхода тяжелых ситуаций благодаря оперативной доставке больного в стационар в течение спасительного «золотого часа».

Телемедицина: цепочка «медик-пациент» — как это работает

Образно преимущество телемедицины можно сформулировать так: передвижение информации опережает передвижение больного и врача. Первому не приходится терять время на поездку в клинику, второму — выезжать на вызов, когда острой нужды в этом нет.

Кроме того, множество пациентов, доверяющих конкретному доктору, отныне свободны в смене места жительства без привязки к географической близости к кабинету. Без потери драгоценного времени они смогут воспользоваться консультацией лечащего врача, находясь, к примеру, на отдыхе в другой части мира.

Врач же, избавленный от необходимости проводить часть рабочего дня в пути, примет в высвободившееся время других пациентов.

Сегодня функционирование телемедицинских сервисов лишь в начале развития. Заболеваниями, на которых «тестируется» система, стали сахарный диабет, гипертония, астма, облысение, ожирение, а также импотенция (воспользовавшись видео-консультацией, можно оперативно получить рецепт на контрацептивное средство, оптимальное по индивидуальным показателям).

Узкий спектр заболеваний, включенных в дистанционное медицинское обслуживание, — единственное, пока что, нарекание британских пациентов. В остальном же телеконсультации с выпиской электронного рецепта полностью удовлетворяют британцев.

Алгоритм онлайн-консультации, как правило, таков:

пациент указывает интересующее его лекарство (ряд лекарств, из которых врач выберет оптимальное) либо формулирует проблему;

заполняет анкету, в которую включены различные аспекты его здоровья;

медик обрабатывает и проверяет данные;

в случае неверного определения пациентом нужного ему лекарства предлагается альтернативное средство;

врач выписывает электронный рецепт, на основании которого онлайн-аптека высылает лекарство по указанному адресу.

Источник иллюстрации: Online-Rezept.net

Деятельность онлайн-аптек, сотрудничающих с онлайн-кабинетами, конфиденциальна, лекарство доставляется в специальной упаковке, после чего пациент получает электронное подтверждение о доставке.

Видео-консультация: переход в цифровой формат не означает недоступности живого общения с врачом

Описанная схема вовсе не означает исключения фактических контактов пациента и лечащего врача. Мировая медицинская статистика свидетельствует: 70% походов больных к врачу —повторные консультации, из которых 90% могут быть даны в онлайн-режиме, так как речь идет о подтверждении состояния и выписке рецепта.

Британские медики, успешно осваивающие телетехнологии, практикуют двоякий подход к «живому» общению с пациентом. Первый вариант — семейный врач проводит онлайн-консультацию с новыми пациентами: собирает симптоматику, дает направления на анализы и профильное обследование. Затем, по итогам обработки, происходит очный прием, а в дальнейшем пациенты прибегают к онлайн-общению.

Второй вариант — стартовый прием осуществляется вживую, затем, сдав все необходимые анализы, пациент пользуется возможностью выписки электронных рецептов.

Курс на телемедицину: мировые тенденции

Сегодня телемедицина стала сферой с мировым оборотом 17,8 млрд долларов с тенденцией ежегодного роста, в среднем, 18%. Увы, на данный момент, во всем мире количество пациентов, пользующихся видео-консультациями, составляет всего 7 миллионов: в первую очередь, это граждане США, Британии, Австралии. Одной из причин является узкий пока что диапазон заболеваний, медицинская помощь при которых оказывается посредством цифровых технологий.