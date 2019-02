Путеводитель Телеграфа: Мальта — остров с тысячелетней историей

Мальта, много ли мы знаем об этом островном государстве? Скорее всего совсем мало, ибо среди наших людей этот средиземноморский остров далеко не в начале списка приоритетных для путешествий мест. А зря.

Мальтийский орден, мальтийский крест, английский язык — это пожалуй три самых распространенных словосочетания, что сразу придут на ум, спроси любого про Мальту. В общем кто-то, где-то, когда-то, что-то такое слышал о Мальте, но толком вспомнить не может. Поэтому придется начинать практически с чистого листа.

Мальта — небольшой архипелаг в Средиземном море, состоящий из трех обитаемых островов и еще двух необитаемых.

Вид на необитаемый остров Фильфла

Расположена Мальта между Сицилией и северным побережьем Африки. Это стратегически важное местоположение сыграло важнейшую роль в истории острова и во многом объясняет его архитектуру, устройство городов, быт, кухню и даже язык.

Много лет Мальта впитывала традиции арабов, римлян, византийцев, пока в 1530 году испанский король Карл V не предоставил права на остров духовно-рыцарскому ордену иоаннитов, получившему с тех пор название Мальтийского ордена. Рыцари правили островом до 1798 года, пока его не захватил Наполеон Бонапарт. А через 2 года Мальту заняли англичане, которые в 1814 году сделали остров своей колонией. Все это и создало собирательный образ Мальты, где переплелись наследие рыцарей и английские традиции, красные телефонные будки и разноцветные двери с балконами.

Причин посетить Мальту можно найти несколько. Кто-то едет сюда ради теплого Средиземного моря. Занимающиеся дайвингом с удовольствием погружаются с аквалангами — на морском дне находится много древних римских артефактов, а также следов Второй мировой войны. Любители парусного спорта тоже находят на Мальте свою изюминку.

Но все-таки, Мальта — это больше про историю и древних магистров, чем про пляжный отдых. Сюда приезжают даже целые тематические группы туристов, проделывающие путь по следам рыцарей-госпитальеров. Ведь Мальта — идеальное место для изучения рыцарской тематики.

Чтобы все это распробовать в полной мере, посещать Мальту лучше всего осенью или весной — в это время здесь просто великолепно. Да и зимой здесь неплохо, хотя есть пара нюансов.

Мальта может заинтересовать своей историей, тесно связанной с деятельностью Мальтийского ордена. В старых городах Биргу, Мдине, Рабате, Валлетте буквально каждый кирпич пропитан древним духом, стены излучают тепло, а разноцветные балконы и двери с именными табличками могут свести с ума.

Такое увидишь только на Мальте и этот романтический нюанс — еще один повод приехать на остров.

Это удивительно, но в старых мальтийских городах постоянно не покидало ощущение, что время здесь застыло два века назад.

Особенно если смотреть на стены домов, ходить по пустынным узким улочкам.

Зимой на Мальте действительно мало туристов

Если в любом европейском городе есть «та самая узкая улочка», то на Мальте их сотни, если не тысячи. И каждая будет по своему неповторима и очаровательна.

Только опустив взгляд вниз ты понимаешь, что на дворе 2019 год, так как вдоль этих самых узких улиц плотненько припаркованы автомобили, ты пользуешься бесплатным Wi-Fi (который в принципе есть практически повсюду), а валюта Мальты — евро.

За исключением Валлетты и прилегающих к столице городов, Мальта практически не пострадала во время Второй мировой войны. Куда больше ее коснулась осада турками в 1565 году, после которой было разрушено много городов и сожжены деревни. За эти почти 500 лет Мальта отстроилась, здесь появились укрепленные форты и крепости. Причем на юго-востоке острова их наиболее плотная концентрация.

В принципе, Мальта по своему устройству похожа на крупный город. Размеры острова составляют всего 14×27 км, и при этом здесь есть чисто жилые районы, исторические места, парки, сельскохозяйственые земли, кладбища, деловой центр, морской порт, верфи, причалы для яхт и аэропорт.

Так как на Мальте все компактно, то по этой причине у простого жителя равнин может сложиться впечатление, что путешествуя по острову он не выезжал за пределы крупного города.

Часто границами мальтийских городков служат простые улицы или рвы — например скорее всего только местные жители понимают, в каком из трех мест ты находишься: в Сенглеа (Senglea), Бормла (Bormla) или Биргу (Birgu), так как для непосвященного все эти три города — один небольшой квартал. А всего на Мальте 68 городов.

И чтобы объехать самые интересные понадобится не день, и не два.

На Мальте практически нет многоэтажной застройки. При этом население острова составляет 400 000 человек и ежегодно сюда прибывает 2.5 млн туристов. Где же они все растворяются? Оказывается во всех этих небольших по нашим меркам домах.

При этом мальтийцы не приемлют небольшие пространства. Квартира площадью 100 кв.м. считается у них маленькой. Даже если там проживает семья из двух человек.

Сами мальтийцы свято блюдут вековые традиции. Часто на входах в дома не увидишь номера — они обозначают квартиры именами.

Или могут сказать тебе, приходи в такой то дом — моя дверь оранжевая.

И это, надо сказать, так мило и очаровательно, что кажется, что ты находишься в какой то параллельной реальности, что так не может быть. А оно есть, и все это Мальта. Просто то, что вызывает у нас удивление, для мальтийцев — норма.

Кстати, с жильем связана одна из мальтийских особенностей, о которой надо знать путешествующим в эту страну поздней осенью, зимой и ранней весной. Дома на Мальте веками делаются из известняковых блоков. Летом и зимой этот строительный материал «дышит», то есть пропускает воздух. И если июльской или августовской ночью, когда на улице днем было +40, этот эффект только во благо, происходит естественное охлаждение помещений, то зимой неподготовленному туристу будет ой как некомфортно. Температура ночью может быть +8-10 градусов, все кровати и постельное белье будут сырыми. Поэтому подыскивая жилье всегда надо узнавать, отапливается ли оно зимой. Часто владельцы домов и квартир в зимнее время могут брать дополнительную оплату за отопление. Электричество на Мальте стоит дорого, газ импортируется, деревьев для вырубки практически нет. Даже в крупных отелях зимой может быть прохладно.

Те, кто может себе позволить кондиционер — зимой включают его в режим подогрева воздуха. Учитывая большие площади домой и квартир, полностью прогреть их таким образом нереально, и очень дорого. И почему мальтийцы не утепляют дома — настоящая загадка? Ведь заделать швы в окнах и утеплить стены будет гораздо дешевле, чем отапливать воздух, который быстро выходит наружу. И сидят они в январе в шапках и укутавшись в шерстяные одеяла, и выпускают пар изо рта.

Но все это преимущественно справедливо для старых городов. Например в современных городах Слима и Сент-Джулианс, которые кардинально отличаются от всего мальтийского, строительство идет по современным технологиям и настолько стремительно, что строящегося жилья, говорят, хватит на 30 лет вперед. Причем, что самые доступные квартиры здесь стоят от €300 000, а средняя стоимость жилья — €1 млн.

Город Слима

Что посмотреть

Список интересных мест на Мальте настолько обширен, что на его перечисление могут уйти недели. Здесь каждый квадратный метр является историей.

Когда началась история Мальты никому не известно. Самыми древними известными объектами в данный момент являются мегалитические сооружения Хаджар-Ким (Ħaġar Qim Temples) построенный в 3600-3200 года до нашей эры, и святилище Хал-Сафлиени (Ħal-Saflieni Hypogeum) который по мнению историков был возведен за 4000 лет до нашей эры.

Древний храм Хаджар-Ким старше знаменитого Стоунхеджа на несколько сотен лет. И также до сих пор является загадкой история его появления. Археологи подняли из под земли огромные камни (мегалиты) и полностью воспроизвели оригинальную конструкцию на поверхности острова. Находится храм на юго-западе. Стоимость взрослого билета для прохода на территорию Хаджар-Ким составляет €10. От этого объекта хорошо видео еще один остров архипелага — необитаемый Фильфла (Filfla).

Попасть в святилище Хал-Сафлиени сложнее. Так как этот храм находится под землей и в нем сохраняются уникальные микро-биологические условия, то допускается посещение максимум 10 человек в час за не более 8 часов в день. Билеты сюда надо заказывать через интернет (за 35 евро) заранее. Купить их лично можно только в Валлетте возле форта Святого Эльма по €40 за штуку. Важно знать, что фото и видеосъемка там запрещены.

Наибольший интерес к самым древним свободностоящим мегалитам в мире проявляют немцы, китайцы и японцы. Для жителей США — это тоже место из разряда must to see place. К сожалению туристы из стран постсоветского пространства не впечатляются мальтийскими мегалитами. Возможно для них это «скопление мальтийского известняка», но на самом деле эти сооружения древнее египетских пирамид.

Такие же древние — бывшая столица Мальты, город Мдина, и ее город-спутник — Рабат.

Мдина — город совсем небольшой, его население чуть более 300 человек. И таким он остается более 489 лет, когда на Мальту пришли рыцари Ордена святого Иоанна и проведя переговоры с местной знатью оставили город неприкосновенным. После этого рыцари основали свою резиденцию в новой столице, в городе Валлетта.

Город Рабат был отделен от Мдины защитным рвом во времена арабского господства и за это время сумел развиться так, что его население превысило число жителей старой столицы в 36 раз.

Рабат стоит посетить ради его многочисленных часовен, церквей, чтобы увидеть совсем старые цветные балконы и стены домов.

Здесь же стоит спуститься в катакомбы святого Павла – развитую систему подземных ходов и захоронений. Во времена правления римлян их использовали для захоронений.

Неожиданно выскочившая под ноги черная кошка не слабо испугала посетителей катакомб

По оформлению и размеру могильников можно определить кому они принадлежали. Большие — местной знати, поменьше — людям среднего сословия. Позже катакомбы использовались в качестве убежища.

Соборы на Мальте есть в каждой деревушке, а в городах их может быть по несколько сразу. Несколько мальтийских храмов обязательны для посещения, так как нигде ничего подобного не увидеть.

Гуляя по Мдине определенно стоит зайти в собор Святого Павла, построенный на месте, где по преданию первый епископ Мальты Публий, встретил апостола Павла, который высадился на острове после кораблекрушения.

Этот сферический потолок в базилике в городке Моста (Bażilika ta' Santa Marija) является третьим по величине в Европе и девятым в мире. Диаметр купола составляет внушительные 37 метров. Интересный факт: во время немецкой бомбардировки 9 апреля 1942 года в собор, пробив купол, попала бомба, но не взорвалась. Это событие было истолковано мальтийцами как чудо.

Собор святого Иоанна (St John's Co-Cathedral) (Kon-Katidral ta' San Ġwann) является одним из старейших зданий в Валлетте. Он был построен мальтийскими рыцарями между 1573 и 1578 годами. По периметру собора расположены восемь богато украшенных часовен, которые посвящены восьми святым покровителям ордена мальтийских рыцарей и соответствуют различным регионам Европы, связанным с их деятельностью — Германией, Португалией, Францией, Италией и другими странами.

Каждая «клетка» на полу — является надгробием рыцаря.

Одной из достопримечательностей собора является картина Караваджо «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Эта знаменитая картина является одним из шедевров автора. Она выполнена по технике «кьяроскуро», применяя которую художник делал изображение объемным используя различные по яркости цвета и оттенки одного цвета.

Один-два дня обязательно надо выделить для прогулок по столице Мальты — Валлетте и окружающим ее городам Биргу, Сенглеа и Бормла.

Дело в том, что они расположены на полуостровах, и с набережных этих городов открываются интересные виды на противоположные берега.

Вид на Валлетту из сада La Guardiola в городе Сенглеа

Таким образом эти города предстают с интересных ракурсов из разных точек.

Вид на город Сенглеа из Валлетты

Если вдруг около полудня или 16 часов посчастливится оказаться около верхних садов Валлетты, то определенно стоит посмотреть на 20-минутное шоу британских военных, которое закончится выстрелом пушки. Два сержанта одетые в военную форму начала XX века сначала рассказывают историю фортов мальтийской столицы, затем они заряжают 2 пушки, но выстрелит всего одна. Вторую подгатавливают на всякий случай, если с первой произойдет осечка. Наблюдать за всем этим действием можно бесплатно с балкона.

Что еще здесь делать? Гулять, гулять и еще раз гулять, заходить в кофейни, маленькие музеи.

А нет ли тут подвоха, не может быть, что на Мальте все так красиво и стерильно? Нет, не все. Другая Мальта, победнее, естественно есть. Но ее не так много, и основные маршруты пролегают мимо таких мест.

Где жить

Так как путешествие на Мальту предполагает много передвижений, то принципиального значения где остановиться на ночь нет. Естественно, в городах типа Слимы и Сент-Джулианса, а также в столице — Валлетте, и вообще в исторических местах, стоимость проживания будет выше, чем в обыкновенных городах.

Если же цели остановиться в доме со столетней историей нет, то можно смело выбирать любой отель либо апартаменты в современных городах типа Меллиеха (Il-Mellieħa). Стоимость номера в отеле на 2 человек с завтраком начинается от €50 за сутки. За квартиру придется отдать примерно столько же.

Вид на город Меллиеха

На чем передвигаться

Одна из ключевых особенностей Мальты доставшаяся ей от англичан — это левостороннее движение. Если есть опыт вождения автомобилей с правым рулем, то можно смело арендовать автомобиль, стоимость от €10 за сутки.

Если же есть сомнения в том, что все получится, то альтернативы автобусам по сути и нет. Такси на Мальте стоит дорого, получасовая поездка может стоить €40. UBER на Мальте, кстати, не работает, мальтийцы используют приложение hicabs Malta, но телефонный номер к нему привязать не удалось, и воспользоваться, естественно, тоже. Есть еще приложение Taxify, это тоже аналог UBER. Также на Мальте все популярнее становится каршеринг — краткосрочная аренда автомобилей, действующая через мобильное приложение.

Один билет на автобус стоит от €1.5 зимой и от €2 в остальное время. Автобусная сеть связывает все крупные населенные пункты и исторические места. Однако надо учитывать расписание, порой поездка на расстояние 20-30 километров может растянуться на час, так как в городах предусмотрены частые остановки, а трафик в час-пик довольно сильный. Важно — ночью из аэропорта Мальты можно уехать только на такси. Офисы аренды автомобилей тоже могут быть закрыты, этот момент надо узнавать заранее с прокатными фирмами.

Между Слимой и Валлеттой также ходят небольшие паромы.

Общение

Нам навязан стереотип, что раз Мальта это бывшая колония Великобритании, то английский язык здесь №1. А вот и нет, мальтийцы разговаривают на своем родном мальтийском языке, но при этом 100% жителей острова свободно общаются на «инглише». Но он является вторым языком. Дома и между собой мальтийцы общаются на родном языке. На слух он похож на арабский, однако буквы в нем используются латинские.

Питание и покупки

В Слиме и Сент-Джулиансе расположен деловой центр острова. Здесь же находятся основные монобрендовые магазины: Zara, Desigual, H&M и других популярных марок. Хотя мальтийцы считают, что сюда привозят весь европейский хлам, что за покупками лучше отправляться на Сицилию, благо до нее всего 90 километров по морю.

В 4-этажном магазине Zara

По ощущениям, ассортимент в мальтийских магазинах не миланский и не парижский, конечно, но вполне соответствующий тому, что продается в любом крупном европейском городе. Цены на одежду по нашим меркам — средние.

Если надо привезти домой что-то мальтийское, то в Валлетте есть рынок, где продаются вкуснейшие оливки, которые в вакуумной упаковке точно долетят до дома.

Здесь же можно купить мальтийскую выпечку, пасту, соусы, приправы и многое другое. Нельзя сказать, что ничего этого нет в супермаркетах. Но порой так приятно пройтись по настоящему рынку и попробовать незнакомые вкусы.

Хотя на Мальте все немного дороже, чем на материке. Если в Испании или Италии 1 килограмм лангустинов (мальтийцы их называют королевскими креветками) стоит €10, то на Мальте их купишь за €15.

Причем не важно где, на рынке в центре Валлетты, в супермаркете или в рыбацком городке Марсашлокк.

Пообедать в обыкновенном кафе без алкогольных напитков вдвоем будет стоить от €25 до €40. В общем, цены как в Париже, но все несколько проще.

Кстати, на Мальте продаются ни на что не похожие сувениры.

Например «стучалки» на входные двери.

Это тот редкий случай, когда магнит может быть оригинальным.

Природа Мальты

Крепости и соборы Мальты, конечно, привлекают больше внимания, чем природные объекты острова. Но несколько мест посетить определенно стоит.

Неподалеку от мегалитов Хаджар-Ким находится «Голубой грот», на который открывается вид со смотровой площадки.

Утесы Дингли тоже могут привлечь внимание.

Прямо в скалах бухты Анкор-Бэй в 80-е годы прошлого века были возведены декорации для съемки мюзикла «Попай». С тех пор эти забавные домики служат развлекательным комплексом. Летом здесь можно купаться.

Погода на Мальте

Как было написано выше, наиболее комфортно на Мальте весной и осенью. Летом здесь жарко и влажно, температура может доходить до +40 градусов и сами мальтийцы в это время предпочитают путешествовать в другие страны.

Все эти фотографии были сделаны в начале января. Погода в это время неустойчивая, может быть дождливо, порой море штормит.

Но и солнце в это время года тоже не редкость.

Несмотря на то, что температура в январе может быть +15, пригодятся и шапки, и зимние куртки, и непромокаемые ботинки. И даже дождевик.

Что еще понадобится

Разве что переходники для розеток. Без них нашу стандартную вилку воткнуть удастся с трудом. Для этого надо ножом отжать пружину. Но контакт при этом не надежный, для безопасности лучше воспользоваться нормальным переходником. А если такого нет, о его без проблем можно купить в любой лавке.

Как добраться

Из Литвы до Мальты 2 раза в неделю летают самолеты авиакомпании Ryanair. Вылет из аэропорта Вильнюса в 14:05, прилет на Мальту в 16:30. Из Минска, в этом случае, удобно добираться на утреннем поезде.

По пути на Мальту самолет пролетает прямо над кратером вулкана Этна.

Обратный рейс отправляется в 16:35, в Вильнюс самолет прибывает в 21:00. В этом случае лучше провести ночь в столице Литвы. Стоимость авиаперелета может начинаться от €70 за билет в обе стороны. Летом, естественно, цены увеличиваются.

Также до Мальты можно добраться самолетами WizzAir — они дважды в неделю отправляются из Варшавского аэропорта «Шопен». Вылет на Мальту в 20:30, приземление в 23:15. Из-за позднего времени прилета надо заранее позаботиться о трансфере до места ночлега. Обратный рейс стартует в 17:10, прилет в Варшаву в 20:00. Лететь WizzAir получится дороже, в среднем от €130 за перелет.

Самолеты авиакомпании AirMalta также летают из Москвы — отправиться на Мальту из аэропорта «Шереметьево» стоит от €140 с человека.

Вылет будет ранним, в 04:20, прилет в 06:30 по местному времени. Обратный рейс в Москву отправляется в 21:30, а приземляется самолет глубокой ночью в 03:30.

Можно до Мальты добраться и из Минска с пересадкой в аэропорту Вены. Стоимость перелета будет составлять от €380 в обе стороны.