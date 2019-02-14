Безрамочность как тренд и просто красиво – в новом Huawei P smart 2019

В прошлом году Huawei громко продвигал модель среднего ценового сегмента – P smart. И не просто так: смартфон получился, действительно, годным как с точки зрения внешних данных, так и по характеристикам. Поэтому едва увидев в магазинах новинку Huawei P smart 2019, мы сразу решили, что рассмотрим модель по полной программе. И вот какой вердикт.
Безрамочность как тренд
В 2019 году смартфоны с так называемыми «безрамочными» экранами стали обычным делом. Дисплей Huawei P smart 2019 имеет разрешение 2340x1080 пикселей, его диагональ составляет 6,21 дюймов, а полезная площадь составляет 89%. Таким образом создается ощущение, что в руках смартфон, состоящий из одного только экрана. И при этом он гораздо компактнее смартфонов обычной формы даже с меньшей диагональю. И это, согласитесь, удобно.
Двойная основная камера с искусственным интеллектом
Ошибки здесь нет. В Huawei добавили алгоритмы искусственного интеллекта в камеру своего бюджетного смартфона. Програмное обеспечение в состоянии распознать 22 категорий объектов и 500 сценариев съемки в режиме реального времени, которые подбираются автоматически и служат для получения качественных фотографий. Основная камера двойная: 13 МП + 2 МП c диафрагмой F/1.8 для создания естественного эффекта боке.
Про качество снимков много не скажешь, оно просто на уровне для смартфона из средней ценовой категории: цветопередача, контрастность, баланс белого – все в норме, причем даже при съемке ночью. Кстати, в настройках присутствует и отдельный режим «Ночь», который встречается у флагманских моделей Huawei.
Запись видео производится в разрешении до FullHD 60 FPS, причем даже ночью (это точно бюджетная модель?).
Селфи-камера… тоже с искусственным интеллектом
Фронтальная камера в P smart 2019 с разрешением 16 МП и с возможностью определения 8 самых распространенных сценариев. ИИ оптимизирует настройки, автоматически улучшает портретные фото, применяя специальные алгоритмы в режиме реального времени.
Процессор Kirin 710
В Huawei используют для своих смартфонов процессор собственного производства. Huawei P smart 2019 получил улучшенный 8-ядерный чипсет Kirin 710, выполненный по 12-нм техпроцессу, с ядрами от Cortex с максимальной тактовой частотой 2.2 ГГц. Под «улучшением» понимается конкретная технология – ускоритель ARM Mali-G51 MP4 или GPU Turbo. Благодаря чему Kirin 710 стал первой однокристальной платформой HiSilicon с поддержкой этой технологии.
Теперь о том, что это дает пользователям. Они получат увеличенную производительность (по заявлениям Huawei, речь о росте до 70% в сравнении с предыдущей моделью) при одновременном снижении энергопотребления на 30%. Эта информация будет интересной, в первую очередь, поклонникам онлайн-баталий. Да, ребята, будьте спокойны, игры запустятся быстро и будут отображаться в должном качестве и работать на должной скорости.
Мощный аккумулятор
Батарея энергоемкая – 3 400 мА/ч. Можно смотреть видео, играть, слушать музыку, вспомнив о подзарядке P smart 2019 в конце дня. Скорость зарядки увеличена на 22%, так что зарядить смартфон можно в кратчайшие сроки и снова загрузить девайс задачами.
Безопасность
В Р smart 2019 есть быстрая разблокировка при помощи функции распознавания лица за 0.2 сек. Мы пробовали «обмануть» фотографией – нет, смартфон четко понимает, действительно ли перед ним владелец. Есть и сканер отпечатков пальцев на задней панели с расположением ровно под пальцем, что очень удобно.
EMUI 9.0
Собственная оболочка Huawei EMUI служит для комфортного управления. Судите сами: есть навигация жестами, есть оптимизация громкости, которая подстраивается под уровень шума вокруг для максимально звука во время разговора по телефону (easy talk), есть возможность переключить режим отображения на дисплее – с обычного на вариант с крупными иконками. Так или иначе версия EMUI 9.0 стала еще более понятной интуитивно.
Впечатления
Если честно, то это очень хороший выбор за свои деньги — стоит P smart 2019 всего 549 рублей. К неочевидным недостаткам можно отнести разе что пластиковый корпус, но собран смартфон отлично, ничто не люфтит и не скрипит. Во всем остальном смартфон имеет все, чтобы посоревноваться с более дорогими моделями – в производительности, скорости обработки задач, времени автономной работы, в качестве фото и видео и в дизайне.
Технические характеристики
|
Дизайн
|
Размеры
|
155.2x73.4x7.95 мм
|
Диагональ
|
6.21”
|
Дисплей
|
TFT LCD(LTPS)
|
Разрешение
|
2340x1080 пикселей
|
Полезная площадь
|
89%
|
Цвета
|
Полночный черный, ярко-голубой
|
Темная область
|
Капельный дизайн
|
Производительность
|
Название
|
Kirin 710
|
CPU
|
4*Cortex A73 2.2 ГГц+ 4*Cortex A53 1.7 ГГц
|
GPU
|
Mali-G51 MP4
|
4G LTE
|
150 Мбит/сек
|
Встроенная память
|
32ГБ
|
ОЗУ
|
3ГБ
|
Карта
|
MicroSD до 512 ГБ
|
Камера
|
Фронтальная камера
|
16МП，f/2.0
|
Основнаякамера
|
13МП+ 2 МП, f/1.8+ f/2.4
|Батарея
|
Емкость
|
3400 мАч
|
Тест производительности
|
Разговор: до 25 часов
Видео: до 18 часов
Музыка: до 96 часов
4G LTE интернет: до 10 часов
|
Мощность заряда
|
5V 2A
|
Безопасность
|
Разблокировка по лицу
|
да
|
Сканер отпечатков пальцев
|
да
|
Разблокировка голосом
|
нет
|
Программное обеспечение
|
Версия Android
|
Android 9 Pie
|
Версия EMUI
|
EMUI 9.0
|
Датчики
|
Датчик отпечатков пальцев
|
|
Датчик окружающего освещения
|
|
Датчик приближения
|
|
Компас
|
|
Датчик положения в пространстве
|
|
Цена
|
549.00 BYN
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