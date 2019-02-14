Безрамочность как тренд и просто красиво – в новом Huawei P smart 2019

В прошлом году Huawei громко продвигал модель среднего ценового сегмента – P smart. И не просто так: смартфон получился, действительно, годным как с точки зрения внешних данных, так и по характеристикам. Поэтому едва увидев в магазинах новинку Huawei P smart 2019, мы сразу решили, что рассмотрим модель по полной программе. И вот какой вердикт.

Безрамочность как тренд

В 2019 году смартфоны с так называемыми «безрамочными» экранами стали обычным делом. Дисплей Huawei P smart 2019 имеет разрешение 2340x1080 пикселей, его диагональ составляет 6,21 дюймов, а полезная площадь составляет 89%. Таким образом создается ощущение, что в руках смартфон, состоящий из одного только экрана. И при этом он гораздо компактнее смартфонов обычной формы даже с меньшей диагональю. И это, согласитесь, удобно.

Двойная основная камера с искусственным интеллектом

Ошибки здесь нет. В Huawei добавили алгоритмы искусственного интеллекта в камеру своего бюджетного смартфона. Програмное обеспечение в состоянии распознать 22 категорий объектов и 500 сценариев съемки в режиме реального времени, которые подбираются автоматически и служат для получения качественных фотографий. Основная камера двойная: 13 МП + 2 МП c диафрагмой F/1.8 для создания естественного эффекта боке.

Про качество снимков много не скажешь, оно просто на уровне для смартфона из средней ценовой категории: цветопередача, контрастность, баланс белого – все в норме, причем даже при съемке ночью. Кстати, в настройках присутствует и отдельный режим «Ночь», который встречается у флагманских моделей Huawei.

Запись видео производится в разрешении до FullHD 60 FPS, причем даже ночью (это точно бюджетная модель?).

Селфи-камера… тоже с искусственным интеллектом

Фронтальная камера в P smart 2019 с разрешением 16 МП и с возможностью определения 8 самых распространенных сценариев. ИИ оптимизирует настройки, автоматически улучшает портретные фото, применяя специальные алгоритмы в режиме реального времени.

Процессор Kirin 710

В Huawei используют для своих смартфонов процессор собственного производства. Huawei P smart 2019 получил улучшенный 8-ядерный чипсет Kirin 710, выполненный по 12-нм техпроцессу, с ядрами от Cortex с максимальной тактовой частотой 2.2 ГГц. Под «улучшением» понимается конкретная технология – ускоритель ARM Mali-G51 MP4 или GPU Turbo. Благодаря чему Kirin 710 стал первой однокристальной платформой HiSilicon с поддержкой этой технологии.

Теперь о том, что это дает пользователям. Они получат увеличенную производительность (по заявлениям Huawei, речь о росте до 70% в сравнении с предыдущей моделью) при одновременном снижении энергопотребления на 30%. Эта информация будет интересной, в первую очередь, поклонникам онлайн-баталий. Да, ребята, будьте спокойны, игры запустятся быстро и будут отображаться в должном качестве и работать на должной скорости.

Мощный аккумулятор

Батарея энергоемкая – 3 400 мА/ч. Можно смотреть видео, играть, слушать музыку, вспомнив о подзарядке P smart 2019 в конце дня. Скорость зарядки увеличена на 22%, так что зарядить смартфон можно в кратчайшие сроки и снова загрузить девайс задачами.

Безопасность

В Р smart 2019 есть быстрая разблокировка при помощи функции распознавания лица за 0.2 сек. Мы пробовали «обмануть» фотографией – нет, смартфон четко понимает, действительно ли перед ним владелец. Есть и сканер отпечатков пальцев на задней панели с расположением ровно под пальцем, что очень удобно.

EMUI 9.0

Собственная оболочка Huawei EMUI служит для комфортного управления. Судите сами: есть навигация жестами, есть оптимизация громкости, которая подстраивается под уровень шума вокруг для максимально звука во время разговора по телефону (easy talk), есть возможность переключить режим отображения на дисплее – с обычного на вариант с крупными иконками. Так или иначе версия EMUI 9.0 стала еще более понятной интуитивно.

Впечатления

Если честно, то это очень хороший выбор за свои деньги — стоит P smart 2019 всего 549 рублей. К неочевидным недостаткам можно отнести разе что пластиковый корпус, но собран смартфон отлично, ничто не люфтит и не скрипит. Во всем остальном смартфон имеет все, чтобы посоревноваться с более дорогими моделями – в производительности, скорости обработки задач, времени автономной работы, в качестве фото и видео и в дизайне.

Технические характеристики

Дизайн Размеры 155.2x73.4x7.95 мм Диагональ 6.21” Дисплей TFT LCD(LTPS) Разрешение 2340x1080 пикселей Полезная площадь 89% Цвета Полночный черный, ярко-голубой Темная область Капельный дизайн Производительность Название Kirin 710 CPU 4*Cortex A73 2.2 ГГц+ 4*Cortex A53 1.7 ГГц GPU Mali-G51 MP4 4G LTE 150 Мбит/сек Встроенная память 32ГБ ОЗУ 3ГБ Карта MicroSD до 512 ГБ Камера Фронтальная камера 16МП，f/2.0 Основнаякамера 13МП+ 2 МП, f/1.8+ f/2.4 Батарея Емкость 3400 мАч Тест производительности Разговор: до 25 часов Видео: до 18 часов Музыка: до 96 часов 4G LTE интернет: до 10 часов Мощность заряда 5V 2A Безопасность Разблокировка по лицу да Сканер отпечатков пальцев да Разблокировка голосом нет Программное обеспечение Версия Android Android 9 Pie Версия EMUI EMUI 9.0 Датчики Датчик отпечатков пальцев Датчик окружающего освещения Датчик приближения Компас Датчик положения в пространстве Цена 549.00 BYN