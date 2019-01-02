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01. 02. 2019

ОТЛК ЕРА закупит у Осиповичского завода транспортного машиностроения 200 вагонов

Источник фото: Telegraf.by

Об этом сообщил 30 февраля Алексей Гром, президент ОТЛК ЕРА, оператора транзитных контейнерных перевозок между Китаем и Европой (АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс"). Общая сумма сделки превышает 660 млн российских рублей (порядка 10 млн долларов).

В марте и апреле 2019 года, по словам Алексея Грома, планируется получить по 100 вагонов. Закупка производится с помощью финансовых средств компании.

Руководитель ОТЛК также сообщил, что компания заключила договор  с ЗАО "ОЗТМ" об изготовлении для ОТЛК ЕРА около 1000 80-футовых вагонов. Он подчеркнул, что в будущем компания и осиповичское предприятие планируют стратегическое сотрудничество. К концу 2019 года количество вагонов, принадлежащих ОТЛК ЕРА, планируется увеличить до 5000 (на данный момент - более 4000). 

АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" занимается перевозкой грузов через территорию России, Казахстана и Беларуси в составе регулярных контейнерных поездов из Китая в Европу и обратно. Учредители на паритетных началах - БЖД, РЖД и КЖД (по 33,33% акций).
 

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