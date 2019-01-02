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01. 02. 2019

Нетрезвый охотник из Гродно пытался с ружьем добыть спиртное в магазине

По сообщению официального представителя УВД Гродненского облисполкома Максима Базыленко, житель Гродно 1983 года рождения в нетрезвом состоянии с ружьем пытался заставить продавца магазина дать ему алкоголь в долг.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РБ – «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».   

Накануне нарушитель приехал к родственнице в деревню Наумовичи Гродненского района для занятия охотой, имея на руках разрешение. Однако употребил алкоголь и после того, как он закончился, решил добыть спиртное в магазине.  Денег при себе у него не было, поэтому он стал требовать с продавца бутылку водки в долг. Продавец отказалась, и в ход пошли угрозы применить ружье. Один из сотрудников магазина вовремя оценил ситуацию и набросился на преступника, а продавец успела позвонить своему супругу. Пострадавшие сообщили о произошедшем в милицию.

На момент освидетельствования у жителя Гродно в крови было 1,47 промилле алкоголя. Сотрудники милиции также изъяли ружье у подозреваемого.

Согласно УК РБ, угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления, – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

 

 

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