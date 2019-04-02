Япония, Великобритания, Египет: МТС запустил услугу «Unlim за границей» в новых странах

МТС увеличил число стран и территорий, где доступна услуга «Unlim за границей». Теперь безлимитным по объему мобильным интернетом в роуминге абоненты оператора могут пользоваться в Японии, Великобритании, Египте, Австралии, Албании, Индонезии, Исландии, Ирландии, Лихтенштейне, Северной Македонии, Таиланде, а также на Мальте и Фарерских островах.

В рамках услуги первые 100 МБ в сутки расходуются на максимальной скорости. После — на скорости до 128 Кбит/с. Абонент платит только за те дни, в которых он пользовался мобильным интернетом в роуминге. Стоимость «Unlim за границей» — 7,50 руб. или 12,50 руб. в сутки в зависимости от региона.

Подключить «Unlim за границей» можно через приложение «Мой МТС» или с помощью команды *725#. После добавления услуга будет доступна на номере автоматически в каждой поездке за границу.

Услугой «Unlim за границей» абоненты МТС сегодня могут пользоваться более чем в 50 странах мира.