Microsoft выпустил интерактивную игру для обучения детей правилам онлайн-безопасности

В конце прошлого года Microsoft провела исследование по кибербезопасности. В опросе приняли участие 16 000 пользователей интернета. Выяснилось, что чаще всего жертвами киберпреступлений становятся дети и подростки. Они проводят в Сети гораздо больше времени, чем представители старшего поколения, и чаще участвуют в рискованных сетевых активностях: просматривают незнакомые сайты, скачивают фильмы, музыку и видеоролики с помощью торрентов, общаются в социальных сетях, переходят по ссылкам от неизвестных отправителей.

Многие подростки считают себя профессиональными интернет-пользователями и из-за излишней самоуверенности забывают об осторожности, становясь потенциальными жертвами злоумышленников. В связи с этим возникла необходимость разработать инструмент, который помог бы в простой, увлекательной форме рассказать молодежи о необходимости безопасного поведения в Сети. Так появилась идея создания интерактивного пособия Chatterbox.

Пользователи усваивают правила в процессе настольной игры, которая включает карточки с полезными советами: создавать отдельные пароли для разных аккаунтов, не принимать заявки в друзья от незнакомцев в соцсетях, не переходить по незнакомым ссылкам, регулярно обновлять антивирусные программы и использовать безопасное подключение к интернету. С его помощью учителя и родители смогут доходчиво объяснить детям и подросткам принципы безопасности в Сети и научить их вовремя распознавать онлайн-угрозы.

Киберпреступники способны не только вывести компьютер из строя, заразив его опасным вирусом, но и похитить конфиденциальные данные: логины и пароли для входа в социальные сети, мессенджеры и электронную почту, клиентские базы, данные банковских карт и счетов. Microsoft настоятельно рекомендует использовать только лицензионное программное обеспечение и следовать принципам безопасного поведения в интернете. Соблюдая простые правила, пользователи смогут избежать серьезных кибератак.