Школьник из Слуцка разработал интерактивный STEM-учебник по физике

Тимофей Стамбровский, учащийся 10-го класса СШ №11, создал интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники. Проект вышел в число победителей областного этапа презентации-выставки молодежных инициатив "100 идей для Беларуси".

Новинку уже используют в школе Слуцка. Тимофей рассказал о том, что разработка включает в себя мобильное приложение и робота. "В приложении можно найти пошаговую инструкцию по сборке робота из базового набора LEGO Mindstorms, выбрать класс и тему, которую необходимо изучить, подключиться по Bluetooth к устройству. Далее робот может, например, продемонстрировать траекторию движения, равномерное равноускоренное движение, импульс тела или ускорение свободного падения", - заметил талантливый ученик, сообщает БелТА.

Тимофей также уверен, что нововведение позволило увеличить как посещаемость факультатива по физике, так и усвоение учебного материала. Многие ребята, по словам изобретателя, заинтересовались проектной и исследовательской деятельностью".

Пока приложение работает с учебными программами для 7-х и 9-х классов, в ближайшем будущем планируется добавить программы 8-х и 10-х классов.

По мнению учителя физики Дмитрия Чернова, благодаря разработке физика стала для учеников живой и интересной наукой. В ближайшей перспективе приложение будет добавлено в Play Market.

