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07. 02. 2019

На 1 февраля ЗВР Беларуси составили $7 млрд

В управлении информации и общественных связей Нацбанка сообщили о том, что по предварительным данным на 1 февраля ЗВР Беларуси составили 7 млрд 17,7 млн (в эквиваленте).

В январе уровень ЗВР был снижен на $139,9 млн (на 2%), сообщает БелТА. Снижение уровня произошло в результате планового погашения правительством Беларуси и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в валюте на общую сумму около $650 млн.

Валютные поступления в бюджет, включающие в себя поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличения стоимости монетарного золота, продажи облигаций в иностранной валюте Нацбанком, позволили поддержать общий уровень ЗВР. 

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