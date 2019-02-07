17:03, 7 февраля 2019

Премьера Женевского автосалона: новый Passat с полуавтономным вождением

Весной этого года количество проданных за все время автомобилей Passat превысит 30 миллионов экземпляров, и уже сейчас понятно, что юбилейный автомобиль будет относиться к усовершенствованному восьмому поколению. Обновленный Passat дебютирует на Женевском автосалоне и будет наполнен новейшими разработками от Volkswagen.

Новая технология «Travel Assist» позволяет управлять автомобилем в полуавтономном режиме на скорости от 0 до 210 км/ч.

→ Новое поколение информационно-развлекательной системы с интегрированной SIM-картой позволяет использовать новые онлайн-возможности.

→ Благодаря новым технологиям пробег на электротяге увеличился и теперь составляет 55 км по циклу WLTP.

Ассистент «Travel Assist» впервые будет представлен именно в этом Passat, и позволит управлять автомобилем в полуавтономном режиме: торможение, разгон и подруливание Passat будет совершать без участия водителя на скорости до 210 км/ч. Эта функция входит в семейство инновационных технологий IQ.DRIVE, которые в будущем позволят вывести автомобили Volkswagen на пятый уровень автономного вождения (полностью без участия водителя). Новый ассистент безопасности «Emergency Steering Assist», который посредством задействования тормозной системы повышает безопасность при резком маневрировании, в результате которого возникает риск переворота автомобиля. Матричные фары «IQ.Light – LED matrix headlights», знакомые нам по автомобилю Volkswagen Touareg. Третье поколение мультимедийной системы MIB3 предполагает наличие изначально-встроенной SIM-карты, что открывает доступ к онлайн-среде. Например, функция App Connect будет передавать данные приложений iPhone в систему мультимедиа (через Apple CarPlay) с использованием беспроводного подключения. Кроме этого, в системе улучшены навигация, звучание, интернет-радио, голосовое управление (будет распознавать не только сформулированные команды, но и прямую речь), а также появилась возможность пользоваться онлайн-сервисами «Volkswagen Me» для обновления настроек. Цифровая приборная панель Digital Cockpit получила усовершенствованную графику. Некоторые функции выведены совершенно на другой уровень. Выбрать один из трех вариантов конфигурации приборной панели теперь можно с помощью кнопки на мультифункциональном рулевом колесе. Открывать и заводить новый Passat можно будет также при помощи смартфонов.

Произошли изменения и в двигателях. Например, гибридная версия Passat GTE получила увеличенный пробег на электротяге, который составляет 55 км по циклу WLTP (70 км согласно методике NEDC). Все двигатели, бензиновые и дизельные, в соответствии с экологическими нормами Euro6d будут оснащены сажевыми фильтрами.

В основных европейских странах первые предзаказы на новый Passat начнут принимать в мае. Дебют в Германии намечен на сентябрь.

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