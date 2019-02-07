Авто
17:03, 7 февраля 2019
Премьера Женевского автосалона: новый Passat с полуавтономным вождением
Весной этого года количество проданных за все время автомобилей Passat превысит 30 миллионов экземпляров, и уже сейчас понятно, что юбилейный автомобиль будет относиться к усовершенствованному восьмому поколению. Обновленный Passat дебютирует на Женевском автосалоне и будет наполнен новейшими разработками от Volkswagen.
Новая технология «Travel Assist» позволяет управлять автомобилем в полуавтономном режиме на скорости от 0 до 210 км/ч.
→ Новое поколение информационно-развлекательной системы с интегрированной SIM-картой позволяет использовать новые онлайн-возможности.
→ Благодаря новым технологиям пробег на электротяге увеличился и теперь составляет 55 км по циклу WLTP.
- Ассистент «Travel Assist» впервые будет представлен именно в этом Passat, и позволит управлять автомобилем в полуавтономном режиме: торможение, разгон и подруливание Passat будет совершать без участия водителя на скорости до 210 км/ч. Эта функция входит в семейство инновационных технологий IQ.DRIVE, которые в будущем позволят вывести автомобили Volkswagen на пятый уровень автономного вождения (полностью без участия водителя).
- Новый ассистент безопасности «Emergency Steering Assist», который посредством задействования тормозной системы повышает безопасность при резком маневрировании, в результате которого возникает риск переворота автомобиля.
- Матричные фары «IQ.Light – LED matrix headlights», знакомые нам по автомобилю Volkswagen Touareg.
- Третье поколение мультимедийной системы MIB3 предполагает наличие изначально-встроенной SIM-карты, что открывает доступ к онлайн-среде. Например, функция App Connect будет передавать данные приложений iPhone в систему мультимедиа (через Apple CarPlay) с использованием беспроводного подключения. Кроме этого, в системе улучшены навигация, звучание, интернет-радио, голосовое управление (будет распознавать не только сформулированные команды, но и прямую речь), а также появилась возможность пользоваться онлайн-сервисами «Volkswagen Me» для обновления настроек.
- Цифровая приборная панель Digital Cockpit получила усовершенствованную графику. Некоторые функции выведены совершенно на другой уровень. Выбрать один из трех вариантов конфигурации приборной панели теперь можно с помощью кнопки на мультифункциональном рулевом колесе.
- Открывать и заводить новый Passat можно будет также при помощи смартфонов.
Произошли изменения и в двигателях. Например, гибридная версия Passat GTE получила увеличенный пробег на электротяге, который составляет 55 км по циклу WLTP (70 км согласно методике NEDC). Все двигатели, бензиновые и дизельные, в соответствии с экологическими нормами Euro6d будут оснащены сажевыми фильтрами.
В основных европейских странах первые предзаказы на новый Passat начнут принимать в мае. Дебют в Германии намечен на сентябрь.