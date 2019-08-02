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08. 02. 2019

В 2019 году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты

Источник фото: Telegraf.by

Информация об этом появилась в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1», в сюжете, посвященном встрече президента Беларуси Александра Лукашенко главой Нацбанка Павлом Каллауром.

Согласно информации, озвученной на белорусском телеканале, в 2019 году в Беларуси появятся обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей, а также монеты — 1, 2 копейки и 2 рубля. Отличия между обычными и обновленными купюрами пока неизвестны.

С 2019 по 2020 год указом президента планировалось допечатать банкноты отдельных номиналов по причине увеличения количества ветхих купюр, повышения спроса на банкноты мелкого номинала в условиях низкой инфляции, а также увеличить защиту купюр от фальшивомонетчиков, сообщает TUT.by


Читать полностью:  https://finance.tut.by/news625564.html

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