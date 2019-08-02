8 февраля минчан на велосипедах бесплатно угостят кофе и чаем

Минское велосипедное общество сообщает, что сегодня минская кофейня по адресу пр. Машерова, 1, с 8.00 до 23.00 будет угощать кофе, чаем и сладостями минчан, приехавших на велосипеде. Мероприятие проводится в поддержку всемирной инициативы "На работу на велосипеде зимой".

Чтобы получить бесплатное угощение, необходимо придти в кафе со своей кружкой или устроить перекус. Поскольку акция проводится и в защиту экологии, гостям на велосипедах не будут наливать кофе или чай в одноразовые стаканчики.

Анастасия Янчевская, директор Минского велосипедного общества, отметила, что количество велосипедистов зимой ежегодно увеличивается. Мероприятие позволит привлечь больше новичков и и поддержать энтузиастов и заинтересовать новичков.

Международная зимняя акция "На работу на велосипеде" проводится уже в 7 раз. В 2018 году в ней приняли участие 335 жителей нашей страны, а Беларусь заняла 12-е место в мире по количеству участников.

Подобные инициативы напоминают о том, что велосипедом, как транспортом, можно пользоваться в любое время года.