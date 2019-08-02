Опознано тело футболиста Эмилиано Салы

Как сообщает BBC со ссылкой на представителей полиции британского графства Дорсет, тело мужчины, найденное на дне Ла-Манша после крушения самолета, принадлежит профессиональному футболисту клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сале.

По информации полиции, тело Эмилиано Сале было доставлено в Портленд 7 февраля.

Как сообщалось ранее, 21 января самолет исчез с радаров над Ла-Маншем. Поиски завершились 24 января.Тело вместе с обломками самолета было найдено возле острова Гернси на дне Ла-Манша. Операция по извлечению проходила несколько дней по причине прилива, сообщает БелТА.

СМИ сообщили, что футболист смог записать голосовое сообщение накануне.



