Из столичного общежития эвакуировано более 1,1 тыс. человек

Инцидент произошел в университетском тринадцатиэтажном общежитии на проспекте Машерова в Минске, сообщает МЧС.

7 февраля в 23.52 сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в здании общежития возникло задымление. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на первом этаже загорелись пластиковый мусорный контейнер и мусор в шахте мусоропровода.

Пожар удалось локализовать и ликвидировать в 00.06. Причина пожара устанавливается, одна из версий - неосторожное обращение с огнем.

Из здания эвакуированы 1141 человек, в их числе 48 - возрастом до 18 лет и 341 иностранец. После ликвидации пожара трое студентов были доставлены в больницу с предварительным диагнозам "отравление продуктами горения".



