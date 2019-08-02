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08. 02. 2019

Из столичного общежития эвакуировано более 1,1 тыс. человек

Фото: МЧС

Инцидент произошел в университетском тринадцатиэтажном общежитии на проспекте Машерова в Минске, сообщает МЧС.

7 февраля в 23.52 сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в здании общежития возникло задымление. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на первом этаже загорелись пластиковый мусорный контейнер и мусор в шахте мусоропровода.

Пожар удалось локализовать и ликвидировать в 00.06. Причина пожара устанавливается, одна из версий - неосторожное обращение с огнем.

Из здания эвакуированы 1141 человек, в их числе 48 - возрастом до 18 лет и 341 иностранец. После ликвидации пожара трое студентов были доставлены в больницу с предварительным диагнозам "отравление продуктами горения".


 

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