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11. 02. 2019

В Брауншвейге теннисистки из Беларуси победили команду Германии в 1/4 финала Кубка Федераций

Фото: Белорусская теннисная федерация

Теннисистки сборной Беларуси победили команду Германии с результатом 4:0 и вышли в полуфинал Кубка Федераций.

После 3 одиночных игр счет в матче стал 3:0 в пользу белорусских теннисисток, и было принято решение завершить встречу парной игрой. В результате белоруски Виктория Азаренко и Лидия Морозова одержали победу над парой из Германии Моной Бартель и Анна-Леной Гренефельд со счетом 6:1, 0:6, 11:9, сообщает БелТА.

Накануне этой победы лидирующая теннисистка белорусской сборной Арина Соболенко одержала победы над Андреа Петкович со счетом 6:2, 6:1 и Лаурой Зигемунд со счетом 6:1, 6:1. Александра Саснович оказалась сильнее Татьяны Марии - счет 7:6 (7:3), 6:3.

В рамках полуфинала теннисистки сыграют с австралийскими спортсменами.
 

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