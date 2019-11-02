Бабич: Запад хочет разорвать связи Беларусь с Россией

Посол России Михаил Бабич заявил, что Запад пытается зародить вражду в отношениях между Беларусью и Россией.

Посол уверен, что проводимая в отношении Беларуси политика Запада уже была реализована подобным образом в Югославии, Македонии и Украине и рассчитана на длительный период. При этом определенные манипуляции проводятся в среде подросткового поколения и категории социально уязвимых людей: бедных, инвалидов и пенсионеров. Сферы действий Запада включают в себя благотворительность, идеологию, культуру и образование, сообщают belnaviny.by.

Михаил Бабич сделал акцент на примерах Грузии и Украины, подчеркнув в интервью RT: «Идет работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, которые не подлежат сомнению. Большая работа проводится в сфере межконфессиональных взаимоотношений. Применяются самые совершенные информационные технологии. Эти возможности очень велики у тех западных центров, которые занимаются этой работой".



