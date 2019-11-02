В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ

Сотрудниками ГАИ в Витебске задержали водителя в нетрезвом состоянии, который пытался скрыться на грузовике, сообщает областное ГАИ УВД.

10 февраля около 01.00 в дежурную часть ГАИ УВД поступило сообщение о нетрезвом водителе грузовика Ford. На место выехали сотрудники ДПС ГАИ. Увидев патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками, нарушитель попытался скрыться. Требования сотрудников ГАИ остановиться мужчина проигнорировал и продолжил ехать по Московскому проспекту, сообщает БелТА.

Находясь возле дома 45б, он не смог справиться с управлением и выехал за пределы проезжей части, наехав на придорожные насаждения. Мужчина попытался уйти от преследования пешком, но сотрудники ГАИ задержали его.

Проверка установила, что 29-летний витебчанин управлял грузовиком в нетрезвом состоянии. В его крови содержалось 1,08 промилле алкоголя. В отношении задержанного составлено 9 административных протоколов.

